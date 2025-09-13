María Pérez posa con la bandera española nada más entrar a la meta en Tokio.
María Pérez posa con la bandera española nada más entrar a la meta en Tokio. / Alex Plavevski | Efe

Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada

María Pérez vuelve a ser campeona del mundo en 35 kilómetros marcha

Redacción Deportes

Tokio, 13 de septiembre 2025 - 10:15

La española María Pérez, con un tiempo de 2h39:01, se convirtió este sábado en campeona del mundo de 35 kilómetros marcha revalidando el título que logró hace dos años en Budapest (Hungría).

La atleta granadina, de 29 años, es la gran dominadora de la marcha mundial. No hay nadie como ella. Las rivales la temen, ella lo sabe y eso refrenda la enorme confianza que tiene en sí misma, sobre todo a raíz de los cambios que experimentó en la técnica de carrera tras el sinsabor de los Juegos de Tokio 2021 -aunque la marcha se disputó en Sapporo-, en los que fue cuarta, y en los Mundiales de Eugene, donde fue descalificada en los 20 y 35 km.

Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
1/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
2/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
3/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Alex Plavevski | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
4/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
5/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
6/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
7/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
8/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
9/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
10/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
11/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
12/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
13/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
14/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
15/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
16/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
17/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
18/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
19/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
20/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
21/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
22/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
23/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
24/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
25/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
26/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Kiyoshi Ota | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
27/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Mast Irham | Efe
Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada
28/28 Las mejores fotos del título mundial de María Pérez y del resto de la jornada / Mast Irham | Efe

También te puede interesar

Lo último

stats