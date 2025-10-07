Las mejores fotos del Ucrania-España sub 20

La selección española se ha clasificado para los cuartos de final del Mundial sub-20 de Chile al imponerse por 1-0 a Ucrania en partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
El jugador del Real Betis Pablo García fue el autor del único tanto del encuentro a los 24 minutos.
La selección española se enfrentará el sábado en cuartos de final al ganador del partido que disputarán este miércoles Colombia y Sudáfrica.
