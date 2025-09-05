Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 12

Fuerza para atacar y astucia para decidir fueron las armas que esgrimió Juan Ayuso (UAE) para conquistar un doblete en la presente edición después de una emocionante pugna con el manchego Javier Romo (Movistar), segundo clasificado, en una jornada que recobró la tranquilidad y mantuvo de líder el danés Jonas Vingegaard.

Ayuso (Jàvea, 22 años), apuntó en su palmarés la segunda victoria en la Vuelta cinco días después de su estreno en Cerler y de la polémica mantenida con su equipo por la rescisión del contrato a finales de temporada. Al margen de polémicas en esta "extraña Vuelta", el alicantino volvió a alzar los brazos, esta vez como triunfador de la duodécima etapa disputada entre Laredo y Los Corrales de Buelna, de 144,9 km.