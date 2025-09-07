Mads Pedersen alza los puños para festejar su triunfo en Monforte de Lemos.
Mads Pedersen alza los puños para festejar su triunfo en Monforte de Lemos. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 15

Pedersen se saca la espina; Vingegaard sigue al frente y un manifestante tiró a Romo

Redacción Deportes

Monforte de Lemos (Lugo), 07 de septiembre 2025 - 20:21

El danés Mads Pedersen (Lidl Trek) demostró que "quien la sigue la consigue" logrando su primera victoria al esprint en la Vuelta a España 2025, en la decimoquinta etapa, disputada entre Vegadeo y Monforte de Lemos, de 167,8 km, jornada de transición para los favoritos, con el danés Jonas Vingegaard al frente en la general.

Mientras las protestas propalestinas ganan terreno al aspecto deportivo de la Vuelta, la vida sigue, no sin sobresaltos. En ruta, la ocasión la aprovechó Pedersen (Tollose, 29 años) para sacarse la espina al esprint. Aún estaba inédito, algo frustrado, pero se metió en la fuga buena y numerosa del día y por velocidad le ganó la partida al venezolano Orluis Aular (Movistar).

