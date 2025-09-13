Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) no faltó a la cita de esprinters previa a la Bola del Mundo y logró degustar un magnífico triplete en Guijuelo, "la capital del jamón", donde alzó los brazos como ganador de la decimonovena etapa de la Vuelta disputada entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km de recorrido, en la que Jonas Vingegaard mantuvo la roja.
1/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
2/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
3/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
4/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
5/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
6/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
7/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
8/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
9/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
10/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
11/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
12/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
13/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
14/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
15/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
16/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
17/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
18/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
19/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
20/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
21/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
22/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
23/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
24/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
25/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
26/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
27/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
28/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
29/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
30/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
31/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
32/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
33/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
34/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
35/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
36/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
37/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
38/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
39/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
40/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
41/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
42/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/Javier Lizón | Efe
43/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/J. M. García | Efe
44/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/J. M. García | Efe
45/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/J. M. García | Efe
46/46Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19/J. M. García | Efe