Philipsen entra triunfador en la meta de Guijuelo en su tercer triunfo de etapa.
Philipsen entra triunfador en la meta de Guijuelo en su tercer triunfo de etapa. / Javier Lizón | Efe

Las mejores fotos de la Vuelta a España | Etapa 19

Philipsen certifica su triplete en Guijuelo

Redacción Deportes

Guijuelo (Salamanca), 13 de septiembre 2025 - 01:35

El belga Jasper Philipsen (Alpecin Deceuninck) no faltó a la cita de esprinters previa a la Bola del Mundo y logró degustar un magnífico triplete en Guijuelo, "la capital del jamón", donde alzó los brazos como ganador de la decimonovena etapa de la Vuelta disputada entre Rueda y Guijuelo, de 161,9 km de recorrido, en la que Jonas Vingegaard mantuvo la roja.

