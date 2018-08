"La meta es estar lo más arriba posible pero sin tanta presión"

El Xerez DFC el domingo vivirá una jornada histórica en Chapín, debutará en Tercera División. Uno de los xerecistas más felices será Eduardo Villegas, director deportivo de la entidad. Aterrizó en el club la temporada de su fundación como jugador y continúa en el barco ahora desde los despachos. Se quedó a un pasito de poder defender esos colores en categoría nacional y sentirá "morriña porque era el sueño de todos los futbolistas que llegamos en aquellos duros momentos" pero también estará "orgulloso porque todos pusimos nuestro granito de arena para que ese acontecimiento sea posible el domingo y ante todo un Sevilla. Me sentiré feliz porque también es fruto del trabajo y el esfuerzo de todas las personas que llevan junto a mí en la entidad desde la campaña pasada en mi nuevo rol".

Como director deportivo, hace un balance positivo de la pretemporada que ha realizado el equipo, afronta el nuevo reto con mucha ilusión, confía en el rendimiento que el cuerpo técnico va a sacar y está sacando ya a la plantilla que han configurado, pide apoyo al xerecismo y no se fija el ascenso como meta pero sí "la obligación de salir a ganar cada partido porque somos el Xerez. La presión del año pasado fue brutal y eso en Tercera nos puede perjudicar. Tenemos que ir partido a partido" y elogia tanto al Sevilla C como a Paco Peña, técnico jerezano que está al frente del segundo filial blanco y que fue compañero suyo en sus inicios en el Xerez CD.

-La Liga está a la vuelta de la esquina, ¿qué valoración hace de la pretemporada y cómo cree que llega el equipo?

-El balance es bastante positivo. La plantilla ha trabajado a nivel profesional, con muchas sesiones de entrenamientos de mañana y tarde y con partidos, en los que el rendimiento ha sido bueno. Desde el minuto uno, todos los futbolistas han tenido claro que llegan a un equipo con exigencias y a una entidad seria, con una infraestructura que cada vez intentamos que sea más profesional para que nos permita crecer. Se ha trabajado mucho a todos los niveles y ahí estamos, tratando de formar un buen bloque tanto en lo deportivo como en lo personal, que es fundamental también para obtener buenos resultados.

-¿Está contento con la plantilla que han confeccionado o aún le quedan retoques o puestos por mejorar?

-La plantilla está bastante bien, hemos dejado una ficha libre de mayor de 23 años porque siempre estamos abiertos a mejorar y a última hora suelen salir opciones interesantes. He jugado muchos años al fútbol y es bueno tener esa puerta abierta de cara al futuro por si sale alguna opción de superior categoría. Ahí estaremos pendientes para intentar pescar. Aún así, estoy muy contento del equipo que hemos armado en todos los sentidos. Nuestra portería está en buenas manos, es de máximas garantías, la defensa es seria, sólida y fuerte, el centro del campo es creativo, tiene músculo y talento y la delantera tiene chispa, gol y agresividad. Creo que la plantilla es acorde a nuestras exigencias.

-Han llegado bastantes caras nuevas, ¿qué futbolista le está sorprendiendo especialmente?

-Todos están riendo y trabajando bien, aunque quizás el nombre que más esté sonando sea el de Bonilla por sus goles. Es un chaval muy joven, que está trabajando duro porque quiere triunfar y está respondiendo. De todos modos, la verdad es que a día de hoy tengo que tener buenas palabras para todos los jugadores tanto en el plano futbolístico como en el personal. Javi Casares es un jugador contrastado, lo mismo que Álex Colorado, Marcelo, Regino, Jojo, Rojas o Juan Gómez. Todos están contrastados en la categoría e incluso en categorías superiores y los sub 23, igual. Tanto Rodri como Bonilla se lo están poniendo complicado a los más veteranos.

-Comienza la Liga, ¿qué espera de la temporada?

-Sueño con un Chapín ilusionado, entusiasmado y con una afición que sea cómplice con el equipo. Lo que está claro es que somos el Xerez y es innegociable no salir a ganar todos los partidos, ese es el objetivo primordial. La meta es mejorar y luchar en cada entrenamiento y estar entregado al club y al xerecismo y salir a ganar cada domingo. A partir de ahí, no nos ponemos una meta como la del año pasado, que era el ascenso de forma obligatoria. Nos metimos nosotros mismos una presión insufrible a todos los niveles. De cara al próximo curso hay exigencias, somos el Xerez, como he comentado antes, y trabajamos para hacerlo lo mejor posible y para ganar todos los partidos pero hasta ahí. Hay que ir paso a paso. También quiero insistir en lo que he dicho antes, animo a todos los aficionados para que acudan a Chapín en buen número cada jornada y para que se saquen el carnet porque el club es de los socios, ellos son los dueños de la entidad y son tan importantes como los jugadores, los entrenadores o los directivos. Todos sabemos lo que se puede conseguir con un ambientazo en Chapín como el que hemos tenido otras campañas y eso es importantísimo en este estreno en Tercera División.

-El Sevilla C del jerezano y xerecista Paco Peña es el primer rival de los azulinos en Liga. Villegas le respeta mucho...

-Es el segundo filial del Sevilla, uno de los clubes más grandes de Andalucía y con eso está dicho casi todo. Le he visto varios partidos durante la pretemporada porque ha jugado tanto por aquí cerca como en Sevilla. Paco Peña fue compañero mío en el Xerez y mantengo una buena relación con él, como jugador lo fue todo. Si está entrenando en el Sevilla es por algo, eso es sinónimo de gran entrenador, joven, que ha madurado, que está creciendo mucho, es todo un profesional. Respetamos al máximo al equipo, nos van a dar problemas porque son jugadores jóvenes con progresión, que tienen la ilusión de llegar arriba.