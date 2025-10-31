El Miró Ganxets, complicadísimo rival para el CTM Jerez femenino de la máxima categoría

El CTM Jerez tiene un intenso fin de semana por delante con la participación de casi una treintena de jugadores y duelos importantes para los objetivos marcador por la entidad. El equipo femenino de Super Nacional Liga Iberdrola recibe en Pío XII al equipo catalán del Miró Ganxets Costa Dourada, segundo clasificado de la tabla y que pondrá las cosas muy complicadas al jerezano para sumar la segunda victoria.

El equipo masculino de División de Honor Nacional también juega en casa frente al Mercantil de Sevilla en un duelo directo, ya que son dos equipos con aspiraciones similares. El masculino de Primera Nacional recibe al Cúllar Vega de Granada, encuentros que serán este sábado a las 17:00 horas. Se prevén choques muy igualados y que se decantarán para uno u otro lado por pequeños detalles.

En Liga Andalucía, el Chematm recibe al San José de Sevilla este sábado a las 10 en un duelo por la parte alta de la clasificación y del que saldrá el primer líder en solitario. El Maxcolchón se desplazará a Ubrique con la intención de puntuar en un duelo directo por mantener la categoría.

Por último el equipo de División de Honor Andaluza se desplazará a Sanlúcar para la disputa de su partido liguero frente al Tartessos sanluqueño. El Club Tenis de Mesa Jerez ha anmimado a los aficionados "a acudir este fin de semana al pabellón del colegio de Pío XII, para animar a nuestros jugadores y jugadoras".