Neyser Villarreal fulmina la remontada y el sueño español en el Mundial sub 20 (2-3)

España se despidió en cuartos de final del Mundial sub 20 tras caer ante Colombia, que con tres tantos de Neyser Villarreal acabó llevándose el encuentro.

El partido comenzó con un ritmo de juego altísimo por parte de ambas selecciones, aunque con dos propuestas muy diferentes. La española generaba peligro moviendo la pelota y los de César Torres buscaban rápidas transiciones para aprovechar la explosividad de Óscar Perea, Neyser Villarreal y Canchimbo. No había centro del campo en el conjunto cafetero y el equipo de Paco Gallardo halló el camino por la banda izquierda con Virgili, las llegadas de Rayane y los intentos de Pablo García, pero España no anduvo fina ni en el último pase ni en la definición. Así, una de las acciones más claras para los españoles llegó en el minuto 15, pero el chut del jugador bético, tras una muy buena jugada en el área rival, lo atrapó sin problemas Jordan García.

Poco después la tuvo Virgili (20’) en una buena acción individual, pero su remate con la zurda salió fuera. A pesar de las ocasiones de España, Colombia también había avisado ya en alguna contra mal finalizada por Perea, que buscó el gol en reiteradas ocasiones, como en un error de Cuenca, en la salida de la pelota, que acabó con un zurdazo del colombiano desviado. Fueron los cafeteros, con su físico y velocidad, los que a los mandos de Jordan Barrera fueron creciendo en el partido hasta encontrar el gol justo antes de que España hubiera desaprovechado un cinco contra tres (35’) para marcar. Pared entre Jordan Barrera y Perea y pase atrás para que Neyser Villarreal fusile a Fran González, que poco después salvó a España de encajar el segundo en una contra finalizada por Canchimbo (40’).

Se fue Colombia al descanso ganando, pero a la vuelta de vestuarios España dio un paso al frente y logró darle la vuelta al marcador con los tantos de Rayane (56’) y Virgili (60’). Gran reacción de los de Paco Gallardo, aunque la alegría les duró muy poco. Cuatro minutos después apareció Neyser Villarreal para empatar.

El meta Fran González mantuvo viva a España con paradas salvadoras y Pablo García tuvo una clara ocasión (79’) para haber hecho el tercero, pero perdonó. Quien no lo hizo fue Neyser Villarreal, que hizo su hat trick en el 89. Y no faltó la polémica, pues en el descuento el colegiado no decretó un posible penalti sobre Rayane. Así acabó el sueño español.