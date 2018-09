Una polémica de 'leyenda'

La sorpresa y el enfado surgieron cuando al término de la primera vuelta "vimos el coche de la organización cruzado en la pista", teniendo que salir del trazado, afirma Mateo, que venía a Jerez por segunda vez al reclamo de esta empresa portuguesa organizadora del certamen. "Nos negamos a abandonar la pista y llamaron la Policía. Los ánimos estaban muy caldeados". Según Mateo, el organizador actuó con malos modos, refiriéndose a los coches clásicos como "coches de mierda" y luego "se quitó de en medio. Tuvimos que pedir las hojas de reclamaciones al propio Circuito, ya que esta empresa no tenía. Esto ha sido un engaño total. Veníamos para 20 minutos y sólo pudimos rodar siete. Multiplica 150 coches a 12 euros cada uno". El presidente del Club de Clásicos y Joyas de Sevilla rellenó la hoja de reclamaciones contra APDHA Historic Endurance explicando lo sucedido y reclamando los 12 euros abonados más los gastos de desplazamiento al Circuito de los 32 vehículos desplazados.

El Circuito sólo alquiló el trazado para el certamen

El Circuito de Jerez, a través de un responsable del trazado, dio también su versión de lo ocurrido, eludiendo cualquier responsabilidad. "Nosotros alquilamos las instalaciones a un promotor de carreras en un horario establecido. El Circuito, en ese sentido, no tiene ninguna responsabilidad". No obstante, "el organizador les ofreció la devolución del dinero y el Circuito también les ofreció más tiempo de pista y se negaron. Se les ofreció una solución, pero no fue de su gusto". Hoy está prevista una reunión entre el Circuito y el promotor para conocer más a fondo este asunto y el trazado jerezano buscará "algún otro evento para que vuelvan porque el Circuito siempre está en buena sintonía con los clubes".