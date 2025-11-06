Presentados el XIV Campeonato de Petanca y Dominó de Jerez

El XIV Campeonato de Petanca y las nuevas pistas de Chapín de este deporte, en las que se desarrollará los días 8, 15 y 22 de noviembre esta competición con la participación de parejas de distintos centros de participación activa de personas mayores, han sido presentados por la delegada de Inclusión Social, Yessika Quintero, y el delegado de Deportes, Tomás Sampalo, acompañados de Eva Ruiz, de la Fundación Mémora y Daniel Cañamero, del Club Deportivo de Petanca de Guadalcacín. Del mismo modo, ha sido presentado el Campeonato de Dominó que tendrá como sede el Centro de Mayores San Benito.

Decenas de personas se han dado cita en la presentación de ambos campeonatos hasta llenar la sede de Deportes. "Este es el acto que más concurrencia ha tenido desde que soy delegado. Lo que dice mucho del entusiasmo y expectativas que han generado estos campeonatos”, ha afirmado Sampalo. Luego, se ha referido a las cuatro nuevas pistas de petanca de Chapín que han sido construidas por empleados municipales de la Delegación de Infraestructuras en colaboración con la Delegación de Deportes para recordar también que la petanca es un deporte intergeneracional. "La petanca y el dominó son dos disciplinas donde se da una situación que favorece la igualdad, de convivencia y la inclusión”", alusión que ha servido para saludar con especial referencia al Club Deportivo de Sordos de Jerez y la Asociación Provincial Gaditana de Personas Mayores Sordas, presentes en el acto con un profesor de Lengua Signos Española (LSA).

Con estas nuevas pistas de petanca, el Ayuntamiento quiere que las personas mayores, grandes aficionados a este deporte, sean usuarios del Complejo Deportivo de Chapín. "Con estas pistas la oferta deportiva de Chapín sigue creciendo. Queríamos estas pistas por el perfil del usuario, queremos que las personas mayores estén en Chapín junto a los jugadores de rugby, de fútbol, los atletas", ha comentado Tomás Sampalo, que ha asegurado que el Ayuntamiento se ha propuesto como objetivo que los centros educativos conozcan la petanca.

Yessica Quintero ha expresado su agradecimiento a la Fundación Mémora por su apoyo a las actividades vinculadas con las personas mayores. "Siempre nos muestran su compromiso con Jerez". La delegada de Inclusión y Personas Mayores ha recordado que estos campeonatos municipales de petanca y dominó se recuperaron el año pasado. “Se ha conseguido una participación masiva de personas de los centros de mayores. Gracias a esa respuesta, la Delegación de Deportes ha decidido hacer estas pistas”. También ha reconocido el trabajo del Club de Petanca de Guadalcacín en favor de la diversidad. “Llevan a familias enteras a jugar a la petanca”, ha asegurado.

Eva Ruiz ha explicado que la principal función Fundación Mémora es apoyar a las mayores en sus actividades deportivas y talleres para que tengan un envejecimiento activo y saludable. “Agradecemos al Ayuntamiento que nos llame porque para nosotros es un placer y orgullo apoyar a nuestras personas mayores”, ha afirmado.

Daniel Cañamero ha afirmado que las pistas de Chapín son una maravilla. “Van a servir para que tengamos un punto de encuentro los aficionados a la petanca porque hasta ahora estábamos muy diseminados por los distintos barrios y poblaciones”.

Las pistas de Chapín tienen una dimensión de 15 metros de largo y 4 de ancho lo que las convierte en pistas oficiales de competición y homologables para la práctica de este deporte por parte de las federaciones nacionales.

El XIV Campeonato de Petanca los disputarán parejas de la AAVV Los Zodiacos, de la Asociación Eduardo del Ángel, del Club Deportivo Petanca Polideportivo de Guadalcacín, del CPA La Granja, Centro de Mayores el Abuelo, Club Deportivo de Sordos de Jerez y la Asociación Provincial Gaditana de Personas Mayores Sordas.

El Campeonato de Dominó, en San Benito

En cuanto al Campeonato de Dominó, deporte de gran tradición en nuestra ciudad, contará nuevamente con la sede del Centro de Mayores San Benito los sábados por la mañana de 9:30 a 14:00 horas, los próximos 29 de noviembre, 6 y 13 de diciembre. En esta ocasión ya se han inscrito más de treinta parejas pertenecientes entre otras asociaciones al CPA Jerez II Las Torres, San Benito Los Invictos, Centro de Mayores El Abuelo, AAVV Los Zodiacos, Centro de Participación Activa de Mayores Zona Sur, CPA Jerez Las Angustias I, Peña Cultural Leonesa, CPA Jerez III La Granja, Asociación de Mayores La Constancia y la Asociación Provincial Gaditana de Personas Mayores Sordas.