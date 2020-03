Los presidentes del Grupo X buscan fórmulas para paliar la crisis por el Covid-19

Los dirigentes de los clubes modestos tuvieron claro desde el momento en el que las competiciones se tuvieron que suspender por el Covid-19 el pasado 15 de marzo que se enfrentarían a un ante y un después a todos los niveles. En el Grupo X de Tercera han creado un grupo de WhatsApp, en el que no están los filiales (Córdoba B, Sevilla C y Betis Deportivo) y se encuentran en constante comunicación para aportar ideas y fórmulas para paliar la situación económica a la que deben hacer frente ante el aplazamiento 'sine die' de la competición ante el estado de alerta.

La preocupación es máxima para todos. Aunque la Federación aboga por terminar la temporada aunque las ligas se tengan que prolongar más allá del 30 de junio, nadie tiene una bolita de cristal para saber cuándo y cómo se podrán reanudar las competiciones a punto de acumular tres jornadas sin jugar, en la que las que han dejado de recaudar unas cantidades imprescindibles para su día a día. No han tenido taquillas, no han podido abrir sus bares ni realizar sus rifas ni han recibido ayudas por la publicidad tanto en los carteles como en los campos.

Todo eso a corto plazo, a largo plazo temen perder cantidades importantes por parte de sus patrocinadores, con lo que se le descuadrarían sus presupuestos y tendrían serias dificultades para pagar a sus jugadores y empleados. En Tercera, la mayor parte de los clubes -los hay que no están al día- tienen que abonar tres nóminas porque los contratos empiezan en agosto y terminan en mayo, con la posibilidad de una prórroga en junio en caso de disputar la fase de ascenso.

Para ese tema, los presidentes han planteado en sus continuos contactos algunas medidas y una de ellas es garantizar a los jugadores el pago de la totalidad de sus contratos a cambio de que se comprometan a finalizar la temporada.

Los clubes han respirado con las medidas anunciadas por la Federación al saber que recibirán todas las ayudas ya estipuladas pero no todos ven clara la línea de crédito, pues temen que la crisis sea más dura de lo esperado y luego tengan problemas para devolver las cantidades adelantadas en los dos años marcados aunque sean a coste cero. Los presupuestos se les descuadrarían.

Además, hay clubes como el Xerez CD que no podrá ingresar ninguna cantidad al tener todas las cuentas bloqueadas debido a su situación societaria por el incumplimiento con el concurso de acreedores. Es más, el Deportivo no puede solicitar a la Federación que esas partidas vayan destinadas a sus jugadores o acreedores directamente, ya que es el beneficiario de la ayuda y no se puede modificar.

En lo que a la competición se refiere, los presidentes también han estudiado todos los marcos posibles y están a la espera de las medidas que tome la Española, que son las que deberán acatar.

La apuesta casi todos es reanudar la Liga y finalizar, nunca a puerta cerrada porque las pérdidas serían inasumibles sin sus aficionados en la grada, la Liga para poder luchar por los objetivos aunque sea después del 30 junio y siempre acumulando jornadas en miércoles.

Una de las opciones que les han hecho llegar desde fuentes próximas a la Federación es que si la epidemia se prolonga en el tiempo, los clubes del fútbol no profesional se podrían enfrentar a terminar la temporada disputando un 'play-off' a partir de la clasificación actual mediante una liguilla o eliminatorias a doble o partido único.

Incógnitas que se irán resolviendo con el paso de las semanas, con el cariz que vaya tomando la pandemia y con las medidas que adopte la Española, que por el momento no son drásticas. En Inglaterra, por ejemplo, ya han tomado la decisión de dar por finalizadas todas las competiciones territoriales, entre la tercera y la séptima categorías inglesas, con diferente distribución que en España, el fútbol base y el femenino.

En el caso de que en España se diesen por finalizadas las temporadas, hay dos alternativas, anular la campaña sin ascensos ni descensos o premiar a los campeones de grupo con el salto de categoría.