El primer ensayo, saldado con victoria

El Xerez CD saldó con victoria su primer amistoso de pretemporada y se adjudicó el XII Trofeo Memorial Andrés Chacón al vencer anoche en La Barca al Atlético San José con goles de Sergio Narváez y Juanito Benítez, uno en cada tiempo.

El primer once de la pretemporada de Juan Pedro Ramos, entrenador del Deportivo, estuvo formado por Fran, Naranjo, Isra, Salas, Guerrero, Juanma Aguilar, Alberto, Sergio Narváez, Chino Quirós, José Vega y Pedro Carrión. En la segunda mitad salieron José Ángel, Gonzalo, Isra, Jurado, Piñero, Parra, Poyatos, Álex, Juanito Benítez, Guille y Pablo Valencia, y en el minuto 85 Antonio debutó en el primer equipo sustituyendo en la portería a José Ángel.

Por su parte, el Atlético San José formó con Manolo, David, Juan Carlos, Zarzuela, Chipri, Carre, Juanjo, Rubio, Alberto, Vicente y Roberto.

El Deportivo mandó desde el principio y pronto tuvo ocasiones para adelantarse en el marcador: a los 4 minutos, un cabezazo de Salas se marchó fuera por muy poco y a los 6, Manolo despejó a córner un zurdazo lejano de José Vega. También lo intentó Pedro Carrión con un disparo cruzado dentro del área que se escapó fuera por poco pasados los diez minutos, y a los 20 Sergio Narváez hizo de las suyas desde fuera del área, controló el balón y enganchó un disparo que acabó en las redes del equipo vallense.

El guión no cambió con el 1-0, el equipo de Juan Pedro siguió dominando el partido y creando ocasiones pero el marcador no se movió más hasta el descanso.

La segunda mitad arrancó más equilibrada en sus primeros compases, con el Atlético San José tratando de encontrar la portería de un Deportivo que, pese a los cambios -salió un once nuevo salvo Isra, que repitió en la defensa- pronto recobró la iniciativa del choque y a la hora de partido sentenció el envite con su segundo gol, obra de un Juanito Benítez que hizo gala de su calidad y no perdonó en el uno contra uno ante el portero del Atlético San José. El mismo Juanito Benítez estuvo a punto de ampliar el marcador a un cuarto de hora del final con un potentísimo disparo desde fuera del área que impactó en el larguero de la meta vallense, y cinco minutos después el que estuvo a punto de marcar fue Dani Jurado con un buen cabezazo en un saque de esquina pero el marcador no se movería más.