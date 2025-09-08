Las protestas propalestinas dejan en segundo plano el duelo Vingegaard-Almeida mientras se confirma la última etapa de Madrid

La Vuelta a España disfruta de la segunda jornada de descanso en Vigo con una extraña sensación producto de la hilera de incidentes y tensiones de las protestas propalestinas y en contra de la participación del Israel Premier Tech que han solapado el aspecto meramente deportivo.

Las etapas de la Vuelta del 90 cumpleaños se han desarrollado desde la entrada de la carrera en Figueras, el pasado 27 de agosto, con sobresaltos, temor a un incidente en cualquier momento y medidas de seguridad inéditas. El duelo deportivo entre el líder, el danés Jonas Vingegaard y el portugués Joao Almeida ha sido eclipsado por un asunto que ha movido incluso la política internacional.

Se prevén movilizaciones hasta Madrid. Las redes convocan para movilizar activistas por la causa palestina y en contra de Israel. Las Fuerzas de Seguridad del Estado están preparadas para garantizar el orden, y la organización navega como puede entre aguas turbulentas, con la respiración contenida por las "sorpresas" que puedan surgir en cualquier tramo.

Javier Guillén, director de la Vuelta a España. y la organización de la carrera, incluso, han desmentido la cancelación de la etapa final en Madrid por las protestas pro Palestina que se están viviendo durante la ronda española y que este domingo acabaron con la caída del ciclista Javier Romo y la detención de diez personas en Galicia. El medio francés L'Equipe alertó de la posibilidad tras lo ocurrido.

En la carretera sigue el duelo Vingegaard-Almeida

El pelotón se reparte entre los que prefieren hacer mutis respecto a los incidentes y los que manifiestan "miedo" a sufrir una caída que les cause una lesión. En cualquier caso, hay confianza en que la seguridad por la que trabaja la organización pueda garantizar un final, al menos relativamente tranquilo, en Madrid.

Vingegaard descansó en Galicia, tierra que ha conquistado con triunfos en O'Camiño, con 48 segundos de ventaja sobre Almeida, único y peligroso rival para el nórdico, quien aseguró que le hubiera gustado "llegar con más diferencia" al segundo día de reposo.

Imágenes de las protestas en la etapa del domingo. / Carlos Castro | Europa Press

El doble ganador del Tour ha controlado la carrera desde su comienzo en Italia, pero a pesar de sus 2 victorias no ha marcado el territorio con mano de hierro. Se impuso al ciclista luso en Limone Piemonte y Valdezcaray, pero en el Angliru fue superado, con el mismo tiempo, por el líder del UAE.

El podio provisional lo cierra el británico Tom Pidcock a 2.38 minutos. A partir de ahí se abren distancias abultadas, entre los 3 y 6 minutos para el grupo del top 10. Ahí están Hidley, Gall, Pellizzari, Riccitello, Kuss, Lecerf y Traeen. En la periferia de este sector, Bernal, Ciccone y Jorgenson.

Para el ciclismo español el panorama ofrece nubes oscuras tirando a negras. Meritorias las 3 victorias alcanzadas, dos de Ayuso y una de Soler con tintes heroicos en La Farrapona. Le general indica otra realidad. El primer español es el campeón de España de crono Abel Balderstone (Caja Rural), decimosexto a 19.26.

La crono de Valladolid y la Bola del Mundo decidirán

La Vuelta afronta la tercera y decisiva semana con el maillot rojo en juego. Será el aliciente hasta el último km, como desea la organización en su diseño de la prueba. Para dilucidar las últimas emociones habrá dos jueces: el reloj de Valladolid para una importante crono de 27,2 km, y la escalada a la Bola del Mundo de Madrid,

Recta final de la Vuelta que comienza este martes con la 'clásica' gallega entre Poio y Mos, con 4 puertos, un auténtico rompepiernas que ya en 2021 dio más de un disgusto.

En León espera un duro escollo en el Alto del Morredero como final en alto. Otro examen para los favoritos la víspera de la crono. Una vez superado el trance en Valladolid, con el reto de 27,2 km de esfuerzo individual, habrá una etapa de transición entre Rueda y Guijuelo.

Los puertos madrileños imponen respeto, permiten afirmar que hasta el último metro nada está decidido. La vigésima etapa entre Robledo de Chavela y la Bola del Mundo será terrible, con 5 puertos: La Escondida, La Paradilla, El Alto del León, Navacerrada y la Bola del Mundo, con sus 3,5 kilómetros cementados hasta su cumbre al 11,5 por ciento y tramos del 22.

El líder definitivo saldrá de la Bola del Mundo, ya que la última etapa, de 108 kilómetros será el tradicional paseo y homenaje al vencedor. Un menú atractivo que nadie espera que se indigeste, pero habrá que estar preparado para emociones de todo tipo.