Que no haya quinto malo para el Xerez Toyota Nimauto

Quizá es el mejor momento para visitar al filial de ElPozo de Murcia. El Xerez Toyota Nimauto se mide en el único partido adelantado a la jornada de este viernes (20:30 horas) al vigente campeón del Grupo 5 de Segunda División B, posición que el pasado año no le sirvió para lograr el ascenso a la segunda categoría del fútbol sala nacional al caer eliminado en la primera ronda contra el Mengíbar.

Los de Isco Torres visitan la cancha de uno de los rivales potentes del grupo que, sin embargo, ha comenzado mal el presente curso, con una sola victoria, tres derrotas y un empate. El único triunfo fue a domicilio en casa del Sima Granada, mientras que en su cancha acumulan la derrota ante el Mengíbar, líder del grupo, y el empate frente al Bujalance.

Por contra, el equipo azulino está en racha, invicto y cuenta sus últimos cuatro partidos por victorias tras el empate inicial frente al Alchoyano. Los de Isco van de menos a más tras un complicado inicio de temporada en el que también cayeron en Copa del Rey frente a un Tercdera División y han alzado el vuelo con los triunfos contra Bujalance, Córdoba B, Nawter Blanca y Pinatar B.

El técnico apunta sobre el partido que "nos toca desplazarnos nuevamente fuera, viaje largo a Murcia para jugar contra el filial del Pozo y además en jornada adelantada al viernes, así que partido atípico, pero con muchas ganas de seguir manteniendo la línea ascendente que el equipo está llevando en las últimas jornadas, sobre todo haciendo un buen trabajo defensivo".

Torres apunta que se va a enfrentar a un rival que "nos va a exigir, debemos estar muy atentos y jugar con intensidad a nivel defensivo porque es un equipo que te exige mucho". "Es cierto -añade- que no han tenido un buen inicio de competición, ahora mismo ocupan zonas de la tabla que en realidad no le corresponden por plantilla y sobre todo teniendo en cuenta que han mantenido prácticamente el mismo bloque que el año pasado les llevó a conseguir el campeonato. Yo estoy convencido de que este equipo en cuanto empiece a ganar va a ir escalando posiciones y se va a colocar en la parte alta de la clasificación, pero nosotros ahora mismo en la situación en la que estamos ambos equipos vamos con la idea de conseguir una victoria y alejarnos un poco más en la tabla clasificatoria".

Y para lograrlo, el isleño comenta que "para ello tenemos que hacer un gran trabajo, no solo a nivel ofensivo sino sobre todo a nivel defensivo, que es donde más hincapié estamos haciendo. El equipo ha trabajado bien durante la semana, tenemos además la buena noticia del regreso de David López, que aunque el otro día fue convocado todavía no estaba en condiciones de disputar minutos y creemos que esta semana sí lo va a poder hacer. Así que vamos con la plantilla al completo y como digo con muchas ganas de conseguir una nueva victoria, en este caso sería la quinta consecutiva y con lo que ello significa. Ahora mismo estamos instalados en una zona muy buena de la clasificación y queremos seguir ahí optando a una primera plaza, aunque de momento Mengíbar no está dando oportunidad".