La racha del Atleti duró nueve meses

Con la derrota el pasado domingo ante el Real Murcia en el primer partido de Liga, el Atlético Sanluqueño dijo adiós a una impresionante racha de 14 partidos sin perder en El Palmar, encuentros en los que además los de Rafa Carrillo no había visto perforada su portería. En efecto, los verdiblancos no encajaban un gol en su estadio desde el pasado 19 de noviembre, fecha en la que el Cádiz B -equipo que posteriormente se proclamaría campeón del Grupo X aunque no consiguió el ascenso- anotaba dos goles, siendo además el último equipo que se llevaba los tres puntos de El Palmar hasta que el pasado domingo el Real Murcia acabó con esa racha.

Desde aquella ya lejana derrota, el Atlético Sanluqueño encadenó en su estadio un total de 14 partidos sin perder dejando su portería a cero, 11 de ellos en el campeonato de Liga y tres más correspondientes a cada una de las tres eliminatorias de ascenso que los de Carrillo solventaron para dar el salto de categoría. En los siete meses de competición siguientes, el Sanluqueño sólo dejó escapar puntos ante Algeciras y Los Barrios (0-0), venciendo en los nueve partidos restantes. En la fase de ascenso, los de Rafa Carrillo ganaron sus tres partidos dejando también la portería a cero: 1-0 al Mensajero en la primera eliminatoria; 1-0 al Mallorca B; y 3-0 al Yeclano.

El jugador del Real Murcia Manel truncó la racha verdiblanca en el minuto 26 del partido del pasado domingo, el del regreso del equipo de Carrillo a la categoría de bronce. Aunque Mawi acortó distancias con un golazo antes del descanso, el delantero pimentonero Alfaro hacía el 1-2 en las postrimerías del encuentro, dejando al Sanluqueño sin un punto que había merecido sobre el verde de El Palmar.

El equipo verdiblanco prepara con ánimos renovados el choque de este domingo en Ibiza. Diego García ya está recuperado de sus dolencias en una mano pero Güiza y Javi Valenzuela no parece que vayan a llegar al choque.