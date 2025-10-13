Rafa Mir, disconforme con su procesamiento por agresión sexual pero lo asume

Rafa Mir aprieta el puño cerrado como celebración en un partido de esta temporada con el Elche.

El futbolista Rafa Mir, delantero del Elche cedido esta temporada por el Sevilla, compareció este lunes ante la titular del número 8 de los juzgados de instrucción de Llíria (Valencia) tras haber sido procesado por un delito de agresión sexual y mostró su disconformidad con esta decisión, pero anunció su renuncia a recurrir, por lo que asume que será juzgado por la Audiencia Provincial de Valencia.

Mir, más allá de expresar esa disconformidad, renunció a la 'declaración indagatoria' de este punto del proceso y se remitió a la que hizo en su momento, según esas mismas fuentes. Además, el jugador no tiene previsto presentar ni recurso de reforma ante la jueza ni de apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia y asume que el caso se decidirá en un juicio ante la propia Audiencia.

Mir, que esta campaña juega en el Elche cedido por el Sevilla y lo hacía a préstamo en el Valencia cuando sucedieron los hechos, ha sido procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia y se le impuesto una fianza de 12.500 euros para hacer frente a una eventual condena.

El jugador ha mostrado también su disposición a transferir de manera inmediata esta cantidad como fianza. También fue procesado en este mismo caso por un delito de agresión sexual el también futbolista Pablo Jara, al que se la impuesto una fianza de cinco mil euros.

La instructora entiende que de las diligencias practicadas durante la instrucción se desprende que existen indicios y no meras sospechas que apuntan a que Mir agredió sexualmente en dos ocasiones a una de las dos mujeres a las que él, Jara y otro amigo, habían conocido previamente en una discoteca de Valencia.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 1 de septiembre de 2024 en el domicilio de Mir en una urbanización de Bétera (Valencia), concretamente en la piscina y en un cuarto de baño.

La jueza también aprecia indicios de comisión de un delito de agresión sexual sin acceso carnal y de un delito leve de lesiones por parte de Jara, respecto a una segunda mujer.

Mir compareció este lunes desde Palma de Mallorca, donde tiene su despacho el abogado que lo representa en este caso, que recibió permiso hace unos días para que el delantero no tuviera que comparecer en Llíria y lo hiciera por videoconferencia.

Tras la comparecencia de este lunes, y ante la renuncia de Mir a presentar recursos, Jara deben decidir si presenta recurso de reforma ante la propia jueza o de apelación contra su decisión ya ante la Audiencia Provincial de Valencia.