La Real Sociedad tumba al Athletic y se cita con el Atlético en la final de la Copa del Rey en el Estadio La Cartuja (1-0)

Los jugadores de la Real Sociedad festejan su clasificación para la final de la Copa del Rey.

La Real Sociedad estará en la final de la Copa del Rey. El conjunto donostiarra derrotó al Athletic Club por 1-0 en el derbi vasco disputado en Anoeta y selló su clasificación para la gran cita del 18 de abril en el Estadio La Cartuja de Sevilla, donde se enfrentará al Atlético de Madrid. Un penalti transformado por Oyarzabal en el minuto 87 resolvió un duelo cargado de tensión y equilibrio.

El partido comenzó con el Athletic mostrando más iniciativa. Nada más arrancar, Berenguer dispuso de la primera ocasión con un cabezazo demasiado cruzado en el primer minuto. Los rojiblancos salieron con mayor intensidad ante una Real Sociedad algo nerviosa, aunque el paso de los minutos permitió a los locales equilibrar el encuentro.

La primera oportunidad clara del conjunto donostiarra llegó en el minuto 13, cuando Soler ejecutó una falta directa que obligó a Padilla a intervenir para enviar el balón a córner. El ambiente en Anoeta, lleno hasta la bandera y con notable presencia de aficionados vizcaínos, reflejaba la trascendencia de la eliminatoria.

El choque avanzaba con mucha tensión y numerosas imprecisiones. Ambos equipos cometían errores en pases sencillos, fruto de los nervios y de la intensidad del derbi. En una de esas acciones, Paredes tuvo que cortar una transición peligrosa y vio la primera tarjeta del partido.

Ocasión para cada equipo

En el minuto 34, el Athletic estuvo cerca de abrir el marcador cuando Sancet amagó con quedarse solo ante Marrero, pero Gorrotxategi apareció con una intervención providencial para cortar la jugada. Poco después respondió la Real en una rápida transición ofensiva que dejó a Soler frente a Padilla, aunque el valenciano no acertó en la definición.

Antes del descanso aún hubo tiempo para más avisos. Berenguer remató demasiado blando a las manos de Marrero tras un error de Aramburu, mientras que Gorrotxategi mandó alto un disparo tras recoger el rechace de un saque de esquina.

La segunda parte arrancó con un guion parecido. El Athletic Club asumió más posesión ante la necesidad de marcar para igualar la eliminatoria, pero sin lograr generar demasiadas ocasiones claras. Iñaki Williams probó fortuna tras un balón largo de Vivian, aunque Sergio Gómez reaccionó rápido para bloquear el disparo.

El técnico rojiblanco, Ernesto Valverde, agitó el banquillo introduciendo a Ruiz de Galarreta, recuperado de una reciente luxación en el hombro, con la intención de darle mayor control al centro del campo.

Cabezazos de Jon Martín

A pesar del dominio visitante, la Real Sociedad también generaba peligro. Jon Martín rozó el gol con un testarazo que se marchó por encima del larguero, mientras que en el minuto 61 Soler volvió a quedarse cerca tras no llegar a rematar un pase picado de Oyarzabal. En la jugada posterior, Yangel Herrera cabeceó alto a la salida de un córner.

El encuentro entró en su tramo decisivo con el Athletic volcado en ataque. Berenguer tuvo la ocasión más clara de los bilbaínos con un potente disparo cruzado que se marchó a poco más de un metro del palo derecho de Marrero.

Penalti en el VAR

La acción que decidió la eliminatoria llegó en el minuto 87. Tras una revisión en el VAR, el árbitro señaló penalti por un agarrón prolongado de Ruiz de Galarreta sobre Yangel Herrera dentro del área. Mikel Oyarzabal, capitán de la Real, asumió la responsabilidad desde los once metros y no perdonó, desatando la euforia en Anoeta.

El delantero todavía pudo ampliar la ventaja en el minuto 89, pero Padilla evitó el segundo. En el descuento, Marrero sostuvo el triunfo local con una gran parada ante Vesga, mientras que Navarro remató alto en otra llegada rojiblanca.

El pitido final confirmó la clasificación de la Real Sociedad para la final de la Copa del Rey, una cita histórica para su afición. Será la primera vez desde 1988 que los seguidores donostiarras puedan ver a su equipo disputar una final con público, ya que la conquistada en 2021 —correspondiente a 2020— se jugó sin espectadores por la pandemia.

El Atlético de Madrid será el último obstáculo para el conjunto txuri-urdin en La Cartuja, en una final que promete ser una de las más atractivas de los últimos años.