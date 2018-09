A recuperar la senda de la victoria

El Jerez Industrial comparece esta tarde en el Municipal de Alcalá del Valle (18:00 horas) decidido a recuperar el terreno perdido ante el Chiclana CF el pasado domingo en La Juventud, derrota que quebró el buen comienzo de temporada del equipo que entrena Paco Cala, que arrancó con dos victorias consecutivas.

Así, los blanquiazules se desplazan con el objetivo de recuperar la senda de la victoria marcada ante el Ubrique y en El Puerto en esta cuarta jornada, con visita a un Alcalá del Valle que ocupó un meritorio segundo puesto en Segunda División Andaluza la temporada pasada que le valió un merecido ascenso de categoría. No obstante no ha empezado bien la liga el conjunto de Alcalá, que en los tres partidos disputados ha cosechado dos derrotas, ante Recreativo Portuense (1-3) y Chiclana CF (4-0) y una victoria, conseguida en la anterior jornada ante el Tarifa (0-1).

El de esta tarde se prevé un partido muy complicado ya que el Alcalá del Valle trata de hacerse fuerte como local: en su feudo, la temporada pasada, encadenó nada menos que diez victorias consecutivas y al ser un recién ascendido tratarán de hacerse fuertes en casa para no pasar apuros.

Sea como fuere, el objetivo del Jerez Industrial no es otro que conseguir su tercer triunfo del curso para no perder comba con los puestos altos de la clasificación: a tres puntos de Chiclana CF y Balón, que cuentan sus tres partidos por victorias, los blanquiazules no quieren ceder más terreno en este arranque de la competición.

Para este encuentro, Paco Cala, entrenador industrialista, ha citado a tierras serranas a 16 jugadores en una convocatoria formada por Fabio, Javi, Nando, Selu, Güiza, Maqueira, Domingo, Dani, Méndez, Jesús Vega, Javi Falcón, Poley, Pascu, López, Salvi y Cristian.