El relevo femenino del 4x100 español, quinto del mundo

El relevo femenino del 4x100 formado por Esperança Cladera, Jäel Bestué, Paula Sevilla y Maribel Pérez, finalizó quinto la final en los Mundiales de atletismo de Tokio que se llevó Estados Unidos, liderada por Melissa Jefferson-Wooden, la doble medallista de oro en la ciudad japonesa en los 100 y 200 metros.

El equipo español, que en mayo logró la medalla de plata en los Mundiales de relevos, firmó un tiempo de 42.47, por delante de Francia, sexta; Canadá, séptima; y Polonia, octava.

El oro se lo llevó el potente equipo estadounidense formado por Twanisha Terry, Sha'Carri Richardson, Melissa Jefferson-Wooden y Kayla White, marcando un tiempo de 41.75. La plata fue para Jamaica (41.79), que estuvo representada por Tina Clayton, Tia Clayton, Jonielle Smith y la veterana Shelly Ann Fraser Pryce, y el bronce para Alemania (41.87).