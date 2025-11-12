Roban en casa del futbolista Raheem Sterling con él y su familia dentro

El futbolista Raheem Sterling, del Chelsea, ha sido víctima de un robo en su casa, con el futbolista y su familia dentro del inmueble en el momento del ataque.

Según la información que han divulgado los medios británicos, el incidente ocurrió el pasado sábado por la tarde, cuando un grupo de enmascarados asaltó la vivienda del futbolista a las afueras de Londres. "Podemos confirmar que Raheem Sterling ha sido víctima de un robo en su casa este fin de semana. También podemos confirmar que tanto él como sus hijos estaban presentes en la casa en ese momento. Nos congratula poder confirmar que tanto él como su familia están bien", dijo un portavoz de Sterling en un comunicado.

La policía de la zona también ha confirmado que están llevando a cabo una investigación y ha pedido ayuda a la ciudadanía para dar con cualquier información que ayude a descubrir quién llevó a cabo el robo. Durante la disputa del Mundial de Catar en 2022, Sterling tuvo que abandonar la concentración de Inglaterra después de que robaran en su casa con su familia dentro. El futbolista, que estuvo cedido la temporada pasada en el Arsenal, no ha jugado ni un minuto este curso con el Chelsea, que lo apartó al no encontrar una salida en verano.