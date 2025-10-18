Sinner no da opción a Alcaraz y se impone en la final del lucrativo 'Six Kings Slam'

El italiano Jannik Sinner no dio ninguna opción a Carlos Alcaraz y se impuso este sábado por 6-2 y 6-4 al tenista español, número uno del mundo, en la final del 'Six Kings Slam', la lucrativa exhibición disputada en Arabia Saudí.

Enrabietado por las últimas derrotas encajadas ante el español, que le venció en las finales del Abierto de Estados Unidos y del Masters 1.000 de Cincinnati, el tenista transalpino salió dispuesto a revindicarse con un juego agresivo.

Una fulgurante puesta en escena ante la que poco o nada pudo hacer Alcaraz, que en un visto y no visto se encontró con tres juegos de desventaja (1-4) tras ceder en dos ocasiones su servicio.

Panorama que recordaba al vivido el pasado mes de julio en la final de Wimbledon en la que el murciano, pese a imponerse en la primera manga, acabó rendido ante el juego sin fisuras de Sinner, que se apuntó los tres siguientes sets.

Alcaraz, durante la final del Six Kings Slam / EFE

Una derrota que supuso un antes y un después para Carlos Alcaraz, que desde lo ocurrido en Londres ha dado un salto adelante en su juego para convertirse en un jugador prácticamente invencible desde entonces.

De hecho, el español tan sólo ha encajado una derrota, la sufrida ante el estadounidense Tylor Fritz en la Copa Laver, en los veintiún partidos que ha jugado desde la final del torneo británico.

Tres meses en los que Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se ha llevado a todos sus rivales por delante, incluido al propio Jannik Sinner, como atestiguan sus triunfos en Cincinnati, el Abierto de Estados Unidos y Tokio.

Fin a la racha victoriosa

Racha victoriosa que Sinner pareció dispuesto a poner fin este sábado en Riad, donde el transalpino era consciente de que más allá del lucrativo botín, nada más y nada menos que 6 millones de dólares para el ganador, lo que estaba en juego era mucho más que un torneo de exhibición.

Tal y como reflejó el claro 6-2 por el que el finalmente el transalpino, de 24 años, dos más que el tenista español, se apuntó la primera manga en algo menos de media hora de juego.

"Cuando Jannik juega a este nivel es siempre muy complicado", reconoció el tenista español a la conclusión del encuentro.

Pero ni así se rindió Alcaraz, que ya cayó ante Sinner el pasado año en este mismo escenario, y pareció dispuesto a plantar cara el italiano en un segundo set en el que, al contrario de lo ocurrido en el primero, comenzó a alargar cada vez más y más los puntos.

Un cambio que no impidió, sin embargo, que el transalpino gozase de hasta cinco pelotas de ruptura en un quinto juego en el que Carlos Alcaraz tuvo que recurrir a toda la magia y el talento que atesora para salvar su servicio.

Toda una gesta, dado el excelente nivel de juego que mostró este sábado Sinner, que el murciano no pudo repetir dos juegos más tarde, en el que el tenista italiano acabó definitivamente con la resistencia de Alcaraz y rompió el saque (3-4) del jugador de El Palmar.

Una renta que Jannik Sinner hizo valer para apuntarse definitivamente el set y la victoria (6-2 y 6-4) sobre Alcaraz, que, pese la derrota sufrida en la capital saudí, sigue dominando por 10 a 6 su particular duelo con el italiano, un duelo con tintes de leyenda entre los dos mejores tenistas de la actualidad.