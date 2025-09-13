La Sociedad Deportiva de Caza y Pesca de Jerez conmemora el centenario del nacimiento de Ángel Baleato de Vergés
El club organiza una tirada de Tiro a Vuelo que se adjudica José Antonio Lechuga
La IV Milla Runchip Jerez Catunambú, este sábado
La Sociedad Deportiva de Caza y Pesca de Jerez celebró el pasado 5 de septiembre en sus instalaciones una tirada de Tiro a Vuelo en conmemoración del centenario del nacimiento de Ángel Baleato de Vergés, figura muy recordada en el club y en el mundo deportivo jerezano.
El homenaje contó con la presencia de sus once hijos -Ángel, María del Carmen, Rosa, María Dolores, Juana, Juan, Federico, Pilar, José Carlos, Paloma y Macarena-, quienes, junto con otros familiares y amigos, compartieron una jornada entrañable en el club, disfrutando de un ambiente de fraternidad y reconocimiento.
Ángel Baleato de Vergés dejó una gran familia junto a su esposa, Juana Rebollar, y un legado marcado por su pasión por el deporte. Muchos lo recuerdan por haber sido presidente del ya extinto Club Deportivo San Fernando, al que llevó hasta la Segunda División, así como por su amor a la caza y a otras disciplinas deportivas que siempre practicó y promovió.
En el plano deportivo, el título de ganador absoluto de la tirada fue para José Antonio Lechuga, quien se alzó con la victoria tras una brillante participación. Con este evento, la Sociedad Deportiva de Caza y Pesca de Jerez rindió un merecido homenaje a la memoria de Ángel Baleato de Vergés, al tiempo que reforzó su compromiso con la promoción del tiro deportivo y la convivencia entre socios, familiares y allegados.
También te puede interesar
Lo último