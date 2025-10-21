Suspendido el Villarreal-Barcelona de Miami por falta de acuerdo entre los promotores y LaLiga

LaLiga ha anunciado este martes la cancelación del partido de Primera División que se iba a disputar en Miami, Estados Unidos, entre el Villarreal CF y el FC Barcelona, una decisión motivada, según la organización, por la "incertidumbre generada en España durante las últimas semanas".

Ha sido la propia promotora del encuentro, tal y como ha anunciado el máximo organismo de la competición liguera española la que ha cancelado el evento debido a la incertidumbre que había creado en España en las últimas semanas.

El comunicado completo de LaLiga ha sido el siguiente:

Laliga informa de que, tras conversaciones con la promotora del Partido Oficial de LaLiga en Miami, esta ha comunicado su decisión de cancelar la organización del evento debido a la incertidumbre generada en España durante las últimas semanas.

Laliga lamenta profundamente que este proyecto, que representaba una oportunidad histórica e inigualable para la internacionalización del fútbol español, no pueda seguir adelante. La celebración de un partido oficial fuera de nuestras fronteras habría supuesto un paso decisivo en la expansión global de nuestra competición, reforzando la presencia internacional de los clubes, el posicionamiento de los jugadores y la marca del fútbol español en un mercado estratégico como es Estados Unidos.

El proyecto cumplía plenamente con la reglamentación federativa y no afectaba a la integridad de la competición, tal y como han ratificado las instituciones competentes que velan por su cumplimiento, las cuales se oponían por otras circunstancias.

En un contexto de creciente competitividad global, donde ligas como la Premier League o competiciones como la UEFA Champions League continúan aumentando su alcance y capacidad de generar recursos, iniciativas como esta son esenciales para garantizar la sostenibilidad y el crecimiento del fútbol español. Renunciar a este tipo de oportunidades dificulta la generación de nuevos ingresos, limita la capacidad de los clubes para invertir y competir, y reduce la proyección internacional de todo el ecosistema futbolístico nacional.

Finalmente, Laliga desea agradecer a los clubes su disposición y colaboración en este proyecto, así como su compromiso constante con el crecimiento de la competición. Seguiremos trabajando, como siempre, para llevar el fútbol español a todos los rincones del mundo, defendiendo una visión abierta, moderna y competitiva que beneficie a clubes, jugadores y aficionados.

Polémica en las últimas horas

Dicho encuentro había provocado mucha polémica desde que se anunció, pero se había recrudecido en las últimas horas con las críticas de varios futbolistas del Real Madrid como Dani Carvajal o Thibaut Courtois, que expresaban su opinión diciendo que este partido haría que la competición estuviera adulterada y atacaba directamente a Javier Tebas, presidente de LaLiga.