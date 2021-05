El técnico del San Roque cree que el Xerez CD fue "superior en la primera parte"

Antonio Fernández Rivadulla, técnico del San Roque de Lepe, acabó descontento con el partido que su equipo hizo en La Juventud. Llegó al estadio jerezano con la posibilidad del ascenso directo si sumaba los tres puntos y tras caer ya no depende de sí mismo para acabar en la segunda posición.

El técnico reconocía que el Xerez CD fue "superior a nosotros en la primera mitad, nos ha metido un gol a balón parado y tuvieron ciertas opciones. No hemos estado a nuestro mejor nivel en la primera parte. En la segunda lo hemos intentado más, teniendo más posesión, pero la verdad que con poca profundidad y sin apenas ocasiones de gol claras".

Fernández apuntaba que el San Roque llegaba a La Juventud "con mucha ilusión, pero el fútbol te pone en tu sitio y a nosotros nos ha puesto. Lo que tenemos que hacer es recapacitar y sacar conclusiones positivas de lo que llevamos hecho hasta el momento y que aún seguimos con opciones; hemos perdido la iniciativa que teníamos, podíamos haber dado un paso importante no perdiendo aquí, no lo hemos logrado y lógicamente no estoy contento. Aún queda y tenemos que aferrarnos a las posibilidades que tenemos".

El San Roque de Lepe, que inició la fase de ascenso líder y con ventaja, sigue segundo en la clasificación, pero un triunfo del Xerez CD en Puente Genil da el ascenso directo a los de Esteban. De las posibilidades leperas indicó que "tenemos que ganar (al Xerez DFC) para ser terceros como mínimo. Tenemos que cumplir con lo nuestro, que es ganar, que será complicado, y de reojo miraremos qué está sucediendo en Puente Genil".

Lo cierto es que el San Roque que se vio en La Juventud distó mucho del de hace siete días en Chapín. El técnico gallego lo achaca a que "cada partido es diferente y los rivales también, teníamos por delante algo muy bonito pero a lo mejor no hemos estado a la altura. Había un rival enfrente que también juega y no se me caen los anillos por decir que han estado mejor en la primera parte y luego han tenido oficio y han utilizado todas sus armas posibles, pérdidas de tiempo... esto es fútbol. No sé si nos ha podido la presión, lo que sé es que no hemos estado al nivel que debíamos estar para poder ganar o puntuar aquí. Si no creas ocasiones y no hay opciones de hacer gol es muy difícil".