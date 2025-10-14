Un tiro de César Heras sobre la bocina da el triunfo al Xerez CD en Écija (78-80)

El Xerez CD Baloncesto ha firmado una victoria de infarto (78-80) en su visita al Écija Basket, en un encuentro de la Liga Nacional N1 que se decidió en el último segundo con un tiro certero de César Heras, que sirvió para sellar el triunfo azulino y desató la alegría tanto en la pista como en el banquillo xerecista.

El equipo dirigido por Isaac Rodríguez mostró una gran fortaleza mental en un partido muy igualado, con alternativas constantes en el marcador y con un ritmo alto desde el primer cuarto. Pese a las dificultades, los azulinos mantuvieron la calma y demostraron carácter para cerrar un duelo que se decidió por puro corazón.

En el plano individual, Sillah fue el jugador más destacado, dominando la pintura con 12 puntos, 17 rebotes y 2 asistencias, alcanzando una valoración de 27. También brilló Miguel Jaén, muy completo en todas las facetas del juego con 14 puntos, 5 rebotes y 4 asistencias (13 de valoración).

El tiro de Heras simbolizó la fe y la constancia de un equipo que nunca se rindió. Con esta victoria, el equipo comienza a crecer tras la derrota en la primera jornada y demuestra que está preparado para competir en la categoría. La tercera jornada la disputará en Coria el próximo domingo 19 a las 12:30.