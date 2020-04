El trabajo de los árbitros durante el confinamiento por el Covid-19

¿Cómo están viviendo los árbitros andaluces de fútbol y fútbol sala el confinamiento por el parón de las competiciones por el coronavirus? Del mismo modo que los jugadores, entrenando en casa y formándose para estar a punto y volver a dirigir partidos en cuanto regrese la actividad.

El colectivo arbitral no ha dejado de trabajar y de ello se está encargando Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité de Árbitros de Andalucía. El organismo que él dirige ha puesto en marcha un amplio programa destinado a la preparación física en casa, la formación y al intercambio de opiniones aprovechando las nuevas tecnologías.

Andalucía cuenta con más de 2.500 árbitros federados -450 en Cádiz-, todos se están cuidando al máximo y "sólo un chico ha tenido problemas pero ya está bien, está ya controlado. Queríamos hacer un seguimiento estrecho para activar todo el protocolo de actuación y todo ha ido bien. Hemos tenido esa suerte, todos los nuestros están fenomenal", detalla el exárbitro.

Medina Cantalejo subraya que "desde el primer aviso de confinamiento y paralización de las competiciones formamos un organigrama de trabajo para saber qué podíamos hacer y hasta dónde podíamos llegar con las herramientas que tenemos".

El primer paso que dieron fue "mandar a todos los chicos y chicas de todas las categorías unas pautas de nutrición, unos sistemas de entrenamiento que pudieran hacer en casa supervisados por nuestros preparadores físicos y unas pautas de supervivencia para sobrellevar lo mejor posible estos momentos. A partir de ahí, le realizamos un seguimiento de todo lo que están haciendo".

"Ponemos a disposición de los árbitros las herramientas que están a nuestro alcance para que se cuiden"

Además, "dos veces a la semana, a través de una plataforma de formación, les enviamos test de reglas de juego evaluables y videotest con diferentes jugadas. Además, tenemos videoconferencias con Pedro Pérez Montero, que es el director técnico y ha sido árbitro de Primera División, y en cada delegación hacemos videoconferencias cada días en la que actualizamos todos los planes".

A nivel de preparación física, al margen de las pautas por escrito que han entregado a los árbitros, cuentan "con la colaboración de Belén Recio, campeona de España de 100 y 200 metros y, a través de su Instagram, a las doce y a las cinco de la tarde, ofrece sesiones de entrenamientos rápidos de veinte minutos para que todos los hagan en casa sin problemas, en el salón o en la terraza".

Desde que llegó al cargo, Medina Cantalajo se ha preocupado por mantener un trato cercano con los árbitros y "desde que empezó el confinamiento he llamado, junto a José Manuel Matías, el vicepresidente, personalmente a todos los árbitros de Tercera para interesarme por su estado de salud, el de sus familiares y para saber si necesitan alguna cosa. En nuestra web también tenemos un servicio médico telefónico y estamos tratando de incorporar a algunos psicólogos porque son momentos duros en los que pueden surgir problemas de cualquier tipo. Lo que quiero transmitir es que no son momentos para muchas palabras, son momentos de actuar".

La próxima semana tienen previsto además "una videoconferencia dedicada a nuestras chicas, para que nos comenten todas sus inquietudes y tampoco nos olvidamos del fútbol sala, con el que trabajamos de la mano de Pedro Galán. Tratamos que durante este tiempo los árbitros estén lo mejor posible físicamente y técnicamente al día para que cuando nos digan que toca volver estar listos con una minipretemporada de una semana. Trataremos de sacar adelante la competición con garantías porque lo que todos queremos es que haya fútbol. Si hay fútbol es que todo esto habrá pasado".

"Si alguno tiene un problema económico o de otro tipo estamos ahí para ayudarles"

Bajo su punto de vista, en estos momentos, lo más importante es "ser solidarios. Nos hemos puesto a disposición de todos los estamentos e incluso de la Junta de Andalucía por si hace falta organizar un partido benéfico. También le hemos comentado a los árbitros que si tienen algún problema económico estamos ahí para ayudarles".

El presidente de los árbitros prefiere no hablar de fechas para la vuelta: "No es una decisión ni de lo árbitros, ni de la Federación Andaluza, ni de la Española, es algo que dependerá de las autoridades sanitarias del país. Todos queremos jugar al fútbol pero cuando existan unas condiciones de seguridad plena. La vida ahora mismo es mucho más importante que el fútbol, el fútbol se queda en un quinto plano".

El sevillano advierte que "si esto se prolonga mucho tendremos que ver si niños de seis o siete años pueden jugar a ciertas horas en ciertas ciudades. Insisto, lo importante es velar por la salud del deportista. Si las condiciones sanitarias lo permiten se jugará y si no es así, pues habrá que estudiar qué hacemos. Hay cosas más importantes aunque nosotros seamos unos enamorados del fútbol. Insisto, sólo se jugará si la seguridad es máxima".

Sergio González "Tanto nuestros árbitros de fútbol como de fútbol sala están demostrando una gran responsabilidad"

Sergio González es el máximo responsable de los colegiados en Cádiz y se muestra "satisfecho con el trabajo y de la responsabilidad que están demostrando todos nuestros árbitros tanto de fútbol como de fútbol sala. Estamos siguiendo las pautas que nos marcan desde Sevilla y todos están respondiendo. Tenemos ya 450 colegiados y, entre ellos, 35 chicas y también hay que prestar atención al fútbol sala. De hecho, el mejor árbitro del mundo de fútbol sala de 2019 es el portuense Juan José Cordero y también tenemos en Primera División al jerezano Pedro Carrillo".

El delegado del Comité de Árbitros en la provincia apunta que "Luis Medina se ha volcado desde el primer momento con nosotros, está muy encima y el contacto es continuo. Son días complicados y todos sabemos que no queda otra que tener paciencia y ser solidarios para salir de esta situación tan dura cuanto antes".

Además, resalta: "La incertidumbre es importante porque no sabemos qué va a pasar pero no depende de nosotros que se reanude la competición o no ni cómo. Todos queremos jugar y recuperar la normalidad pero eso depende de las autoridades sanitarias y la salud no se puede poner en riesgo. Mientras existan limitaciones no se puede volver a competir".