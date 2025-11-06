Triunfo holgado del UB Jerez masculino ante el CB Algeciras (84-63)

Baloncesto

El cuadro jerezano, pese a sus altibajos, zanja el encuentro en un buen último cuarto

El UB Jerez masculino se impuso al CB Algeciras de forma holgada.
El UB Jerez sénior provincial masculino ha comenzado fuerte la liga y ha logrado este domingo su segundo triunfo consecutivo al imponerse en el Palacio de Deportes de Chapín al CB Algeciras por un holgado 84-63 en una cita que tuvo en todo momento controlada.

El encuentro comenzó con una gran intensidad por parte de los jerezanos, reboteando con dureza, saliendo rápido al contrataque y peleando por cada balón, ante un rival que se vio sorprendido, aunque al final del primer cuarto llegó con una ventaja de siete puntos, 22-15.

En el segundo periodo, el conjunto de Algeciras supo mejorar sus prestaciones, fue más intenso y el partido se convirtió en un duelo de contrataques continuos, pero el tanteador se volvió a decantar para los locales, que se marcharon al descanso con 11 puntos de ventaja.

Tras el paso por vestuarios, los de negro bajaron la intensidad y empezaron a cometer errores que aprovecharon los visitantes para hacer daño, recortar distancias y llevarse el tercer cuarto por 4 puntos, que les permitía tener opciones de hasta ganar el choque. A pesar de la buena dinámica del equipo visitante, el UB Jerez zanjó el encuentro con solidez en el último cuarto, finalizando el marcador en 84-63.

Los mejores valorados fueron Mario Parra (18 de valoración), Pablo 'Griffin' Cortés (15) y Fran Giles (13). Los jerezanos juegan en casa nuevamente esta semana contra al CB Arcos, el sábado 8 de noviembre a las 19:30.

