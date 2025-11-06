Triunfo holgado del UB Jerez masculino ante el CB Algeciras (84-63)

El UB Jerez sénior provincial masculino ha comenzado fuerte la liga y ha logrado este domingo su segundo triunfo consecutivo al imponerse en el Palacio de Deportes de Chapín al CB Algeciras por un holgado 84-63 en una cita que tuvo en todo momento controlada.

El encuentro comenzó con una gran intensidad por parte de los jerezanos, reboteando con dureza, saliendo rápido al contrataque y peleando por cada balón, ante un rival que se vio sorprendido, aunque al final del primer cuarto llegó con una ventaja de siete puntos, 22-15.

En el segundo periodo, el conjunto de Algeciras supo mejorar sus prestaciones, fue más intenso y el partido se convirtió en un duelo de contrataques continuos, pero el tanteador se volvió a decantar para los locales, que se marcharon al descanso con 11 puntos de ventaja.

Tras el paso por vestuarios, los de negro bajaron la intensidad y empezaron a cometer errores que aprovecharon los visitantes para hacer daño, recortar distancias y llevarse el tercer cuarto por 4 puntos, que les permitía tener opciones de hasta ganar el choque. A pesar de la buena dinámica del equipo visitante, el UB Jerez zanjó el encuentro con solidez en el último cuarto, finalizando el marcador en 84-63.

Los mejores valorados fueron Mario Parra (18 de valoración), Pablo 'Griffin' Cortés (15) y Fran Giles (13). Los jerezanos juegan en casa nuevamente esta semana contra al CB Arcos, el sábado 8 de noviembre a las 19:30.