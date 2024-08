Triunfo número 60 en Grand Slam, un Alcaraz de récord tras récord

Nueva York/Carlos Alcaraz sumó este martes, tras vencer a Li Tu en el Abierto de EE.UU., su triunfo número 60 en 'grand slam', una marca que lo deja sólo por detrás de John McEnroe como el jugador que menos partidos necesitó para alcanzar esa cifra en la 'era open' (69 el estadounidense, 70 el español).

"Es una gran estadística. La verdad es que no lo sabía, no lo había visto. Para eso trabajamos día a día: para intentar ser mejor, ganar partidos, darnos la oportunidad de llegar a las rondas finales en cada torneo y sobre todo en 'grand slam'. Qué pena que por un partido me haya ganado McEnroe...", bromeó en una rueda de prensa.

"Pero para mí es un honor ir compartiendo estas estadísticas con grandes leyendas del deporte. Son 60, pues ahora queremos ir a por 70, luego a por las 80... Y así intentar llegar a las máximas victorias en 'grand slam' posibles", añadió.

Con más contratiempos de los previstos, Alcaraz (número 3 del mundo) arrancó este martes su andadura en el Abierto de EE.UU. venciendo al australiano Li Tu (número 186 y llegado de las rondas previas) por 6-2, 4-6, 6-3 y 6-1 en dos horas y 42 minutos.

Después de dejarse el segundo set y de atascarse en un tramo muy espeso de su tenis, el campeón de Roland Garros y Wimbledon supo reaccionar y ahora encadena 15 triunfos seguidos en 'grand slam'.

Las desconexiones

"Es algo que ya he dicho muchas veces que tengo que mejorar: el tema de las desconexiones", admitió sobre sus fallos en el segundo set tras empezar el partido "muy enchufado y concentrado".

"Yo he cometido muchos errores que no tocaba. De dos errores no forzados en el primer set a 18 en el segundo. Es un gran cambio que al final por eso es por lo que se me ha escapado el segundo set. Son cosas que tengo que ir mejorando (...). Pero en general me voy contento con el nivel, por la manera que he golpeado la bola, por la manera que me he movido: con buenas sensaciones excepto esas pequeñas cosas que te quedan", dijo.

El murciano se enfrentará en la siguiente ronda al neerlandés Botic van de Zandschulp (n.74), que derrotó al canadiense Denis Shapovalov (n.105) y a quien ha vencido en sus dos precedentes anteriores (el Abierto de Australia de 2021 y Basilea 2022).

"Sé que es un jugador muy peligroso, tiene grandes tiros. Él estaba en un momento bastante bueno, quizá este último año o estos últimos meses no ha estado jugando a su mejor tenis. Se ha visto claro en los resultados", explicó.

"Pero si le ha ganado a Shapovalov es porque su nivel es alto, capaz de cualquier cosa. Vamos a tener que estar concentrados en cada punto, intentar mejorar lo que hoy hemos hecho mal e intentar tener buenas sensaciones y jugar un buen tenis", cerró.