El Unión Waterpolo Jerez cadete, plata en el Torneo 'Ciudad de Jerez'

El CD Unión Waterpolo Jerez convocó el pasado sábado 13 de septiembre e a los mejores equipos de Andalucía en la Piscina Municipal Arquitecto Jose Laguillo con motivo de la celebración del Torneo Ciudad de Jerez. En esta edición se dieron cita en la piscina jerezana los conjuntos cadetes del CW Sevilla, CN Caballa, CW Cádiz, CW Málaga y los locales del UW Jerez.

El club planteó este torneo como una preparación de pretemporada novedosa, diseñando un sistema de liguilla de todos contra todos, jugándose quince partidos en diez horas ininterrumpidas de waterpolo, algo que supuso un gran esfuerzo organizativo, pero que tuvo una recompensa espectacular. Los jugadores dieron lo mejor de sí y terminaron cansados pero satisfechos. Los técnicos, por su parte, transmitieron su agradecimiento por haber podido disfrutar viendo waterpolo de nivel mientras llevaban al agua técnicas de entrenamiento con las que afrontar con garantías el inicio de la nueva temporada.

Todos los encuentros fueron muy igualados y se vio un buen nivel de juego por parte de todos los equipos, pese a estar aún en pleno rodaje. El CW Málaga se hizo con la medalla de oro, siendo plata el UW Jerez y bronce el CW Sevilla. El equipo B del CW Málaga se clasificó en cuarto lugar y CN Caballa y CW Cádiz ocuparon la quinta y sexta plaza respectivamente.

El UW Jerez cadete, con su trofeo de subcampeón del Ciudad de Jerez de Waterpolo.

La entidad ha querido "felicitar y dar las gracias a todos los jugadores y jugadoras participantes en el Torneo Ciudad de Jerez y a sus familiares por el comportamiento exquisito durante toda la jornada y también por colaborar con el club organizador en todo lo que fue necesario con un talante festivo y cordial, resultando así un día de convivencia espectacular entre deportistas y aficionados".

El delegado de Salud y Deportes del Ayuntamiento de Jerez, Tomás Sampalo, participó en la entrega de trofeos y el UW Jerez igualmente le expresa su apoyo. "Queremos agradecerle su interés por nuestro deporte y desde el club suscribir las palabras que pronunció, poniendo en valor la importancia de la unificación de los dos clubes de waterpolo de la ciudad, que no sólo ha repercutido en la mejora exponencial de las relaciones con el Ayuntamiento, sino que ha significado sin duda un éxito en lo deportivo y contribuido al fomento de las relaciones interpersonales entre todos los chicos y chicas que practican este deporte en la ciudad de Jerez. Gracias al Ayuntamiento por facilitar el uso de las instalaciones municipales y colaborar activamente siempre, promoviendo que nuestro club pueda participar en las competiciones andaluzas y nacionales".