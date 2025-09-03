US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales

Carlos Alcaraz regresó este lunes a las semifinales del Abierto de Estados Unidos, dos años después, tras imponerse con autoridad al checo Jiri Lehecka en lo que fue su primera gran prueba de fuego en Nueva York.
Alcaraz, número 2 del mundo, venció a Lehecka (número 21) por 6-4, 6-2 y 6-4, en una hora y 56 minutos. Es la primera vez en dos años que Alcaraz llega a las semifinales de un 'grande' de pista rápida, desde Nueva York en 2023.
1/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
2/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
3/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
4/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
5/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
6/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
7/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
8/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
9/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
10/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Brian Hirschfeld | Efe
11/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
12/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
13/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
14/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
15/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
16/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
17/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
18/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
19/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
20/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
21/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
22/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
23/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
24/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
25/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
26/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
27/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
28/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
29/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
30/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
31/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
32/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
33/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
34/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
35/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
36/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
37/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
38/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
39/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
40/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
41/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
42/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
43/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
44/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
45/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
46/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
47/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
48/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
49/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
50/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
51/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/Cristóbal Herrera Ulashkevich | Efe
52/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
53/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
54/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
55/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
56/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
57/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
58/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
59/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
60/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
61/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
62/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
63/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
64/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
65/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
66/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
67/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
68/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
69/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
70/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
71/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
72/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
73/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
74/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
75/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe
76/76US Open | Las imágenes del pase de Alcaraz a las semifinales/John G. Mabanglo | Efe