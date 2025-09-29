El Valencia - Oviedo, aplazado al martes a las 20:00 debido a la alerta roja por lluvias

El Juez de Competiciones Profesionales de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha informado de la suspensión del encuentro de LaLiga que este lunes, a las 21:00 , debían disputar el Valencia y el Real Oviedo, debido a la alerta roja por riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones en la provincia levantina. El encuentro que tendrá lugar en Mestalla se disputará finalmente este martes a las 20:00.

La RFEF informa en un comunicado de que, "ante las preocupantes predicciones meteorológicas acordadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la provincia de Valencia en el día de hoy, constituyen razones de máxima prudencia a fin de evitar la generación de riesgos para los participantes y asistentes al partido". Además, indica que, "dado lo ajustado del calendario y a fin de no causar un mayor perjuicio a las personas desplazadas a Valencia", el partido se jugará este martes a las 20:00 "siempre y cuando las condiciones meteorológicas permitan la disputa del encuentro en las condiciones de seguridad para los intervinientes y asistentes, y las autoridades autoricen igualmente su disputa por haber desaparecido la situación de alerta roja decretada por la Aemet".

El conjunto asturiano se encuentra desde la mañana del domingo en Valencia, donde está aún concentrado, ya que viajó antes de que se conociese la alerta roja por lluvia en la provincia valenciana.