Vingegaard se apunta al libro de oro en la Vuelta del caos

El danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) entró con pleno derecho en el libro de oro de la Vuelta como vencedor de una 80 edición que quedará para el recuerdo por las protestas propalestinas y en contra de la participación del Israel Premier Tech, con incidentes puntuales que impidieron un ambiente normal.

Caótica etapa final. Empezó con la fiesta de homenaje al campeón, con bromas y champán, y terminó con la etapa suspendida mientras los manifestantes tomaban las calles madrileñas con barricas y cargas policiales que obligaron a los ciclistas a bajarse de las bicicletas a 56 km de meta y huir escoltados a sus hoteles.

Vingegaard terminó su hazaña en los Jardines del Palacio Real, no en el podio de Cibeles escuchando el himno de su país. Una pena muy grande para el nórdico, lo mismo que para sus acompañantes en el podio, el portugués Joao Almeida y el británico Tom Pidcock. Y para todos los ciclistas que se disiparon con el susto en el cuerpo.

En la carretera, Vingegaard fue el mejor

Sin Pogacar, su enemigo íntimo, Vingeggardfue el justo ganador de la Vuelta. Sin estridencias, pero golpeando con acierto en momentos claves, se llevó la roja. Tres triunfos de etapa certificaron el éxito, en tierras italiana, Limone Piemeonte, Valdezcaray y la símbólico de la Bola del Mundo, donde rubricó su éxito.

Vingegaard y Almeida protagonizaron el esperado duelo por la corona en Madrid. Fue más fuerte el primero. El portugués ganó en el Angliru, fue 10 segundos suprior a su rival en la crono de Valladolid, pero no tuvo fuerzas para asaltar el poder. En La Bola del Mundo certificó su segundo puesto.

El podio lo completó Tom Pidcock (Q36.5), un hito histórico para el británico, pues es su primer podio en una grande. En el top 10 cuarto puesto para Hindley y quinto para el estadounidense Matthew Riccitello, quien alegró al Israel con el maillot blanco de mejor joven después de una bonita pugna con la esperanza del ciclismo italiano, Giulio Pellizzari, conquistado de la cumbre quemada del Morredero.

El australiano Jay Vine (UAE) se enfundó por segundo año consecutivo el maillot de lunares azules de la montaña. Enorme labor de gregario y ganador de etapa en Andorra y Belagua. También subió al podio Mads Pedersen (Lidl Trek) con el jersey verde. El excampeón del Mundo perdió contra Philipsen en los esprints por 3-1. El último galardón, por equipo, se lo llevo el UAE.

Los españoles firman la peor participación de la historia

En 90 años de historia siempre se había podio leer el nombre de un ciclista español al menos entre los 10 primeros. Este año el suspenso no admite paliativos. Los mejores clasificados han sido Abel Balderstone, decimotercero, y Jaume Guardeño, decimocuarto ambos de un equipo invitado, el Caja Rural Seguros RGA.

El pelotón español llegó a Turín con 29 corredores. La baza indudable era Juan Ayuso, en principio colíder del UAE, pero el alicantino, quien llegó cargado de dudas sobre su estado físico, pronto entrego los galones a Almeida. Se dedicó a buscar etapa y logró 2. Entre tanto, anunció su ruptura con la formación emiratí.

La hora de triunfos españoles se completó con otra victoria de etapa de Marc Soler en La Farrapona. Tres éxitos parciales para maquillar una participación para olvidar. Por su parte, Mikel Landa animó al "landismo" con alguna escapada y el segundo puesto en la etapa mutilada de Galicia. Sus molestias en la espalda le apartan del Mundial.