¿Cómo volver a correr reduciendo al máximo el riesgo de lesiones?

El Covid-19 está marcando un antes y un después en la vida cotidiana de todos y mucho más en los deportistas, obligados a cambiar sus hábitos de forma brusca. Algo tan simple como salir a correr se ha convertido en una actividad de lo más preciada después de casi dos meses de confinamiento. Pero, ¿cómo hay que afrontar ese regreso para evitar lesiones y riesgos importantes de salud?

Israel García, atleta con muchos años de experiencia en distintos clubes, entre ellos el Maratón Jerez, e importantes logros en su palmarés, como la plata conseguida en los 10.000 metros M35 en el Europeo de Izmir con la selección española, explica los detalles de su regreso y pide "responsabilidad a todos, la salud está en juego".

Bajo el punto de vista del atleta toledano afincado en Jerez, "en estos momentos, antes de empezar a correr hay que tener en cuenta la mayor o menor actividad física que hayamos realizado durante todas estas semanas de confinamiento. Debemos escuchar a nuestro cuerpo e ir poco a poco, de forma gradual para no sobrecargar los músculos y las articulaciones y reducir el riesgo de padecer lesiones. El objetivo ahora no es prepararse para competir, es el momento de disfrutar corriendo y olvidarnos de las marcas".

Además, apunta que "debemos aplicar las reglas básicas, que utilizadas con sentido común nos van a ayudar a alcanzar una condición física óptima sin lesionarnos. Cualquier persona que desee practicar atletismo pueda realizarlo sin lesionarse y puede aprovecharse de sus beneficios".

Israel destaca igualmente: "Después de permanecer más de cincuenta días sin realizar ejercicio, nuestro cuerpo necesita una adaptación fisiológica para poder realizar ejercicios sin correr riesgos. En mi caso, antes de la pandemia, alternaba rodajes largos con series de calidad con una media de 17 kilómetros al día, con un día de descanso a la semana. Ahora, he comenzado con ocho kilómetros al día durante cinco días a la semana y cada dos semanas iré sumando un kilómetro. Voy a necesitar al menos dos meses para recuperar el estado de forma que tenía en marzo".

En Toledo el pasado año por motivos laborales, esta temporada subraya que aún "no me he federado, corro para disfrutar. Soy profesor de educación física y ahora puedo dedicar mucho a tiempo a los niños, me gusta involucrarme con ellos y hacerles ver el esfuerzo que supone compaginar estudios y deporte. Además, tengo la ilusión de trabajar con la cantera de algún club de fútbol. En 2011, tuve la oportunidad de trabajar en la cantera del Atlético de Madrid con Pantic y me encantó la experiencia. Luego, también tuve la suerte de trabajar con la cantera de un equipo de fútbol sala en Toledo y me agradó".