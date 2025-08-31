Willy Hernangómez guía a España en el paseo ante Chipre

La selección española de baloncesto cumplió con los pronósticos y pasó por encima de Chipre (91-47) tras un partido en el que siguió mejorando su imagen y en el que destacó por encima de los demás Willy Hernangómez, autor de 19 puntos y 25 dígitos de valoración.

Con la tranquilidad que le daba el haber ganado menos de 24 horas antes a Bosnia-Herzegovina en un duelo clave, el cuadro de Sergio Scariolo se entregó al 'trámite' contra los chipriotas con la voluntad de asentar aquello que había hecho bien, mirando de reojo a los choques frente a Grecia e Italia con los que concluirá su participación en la fase de grupos.

Dos aspectos habían destacado mucho en el enfrentamiento ante los bosnios; las 25 asistencias que repartió el colectivo y sus 15 triples, igualando el récord de lanzamientos perimetrales anotados por España en un duelo del torneo. Y como si se hubiera puesto como reto superar ambas estadísticas, trabajó sobre ellas desde el arranque. Así, al descanso ya había transformado 8 tiros lejanos y había dado 13 pases para canasta, cifras que multiplicadas por dos le permitían mejorarse a sí misma.

En todo ello tuvieron mucho que ver los hermanos Hernangómez, Willy y Juancho, que se turnaron por cuartos para castigar al rival. El primero destacó en los diez minutos de salida; con 9 puntos, 5 rebotes y 2 asistencias para 14 de valoración. Y el segundo volvió efervescente a la pista después del receso entre tiempos, convirtiendo 9 puntos seguidos.

Todo ello pese al susto que sufrió en el inicio de su racha, cuando se quedó unos instantes sentado sobre el parqué tras pisar el pie de Darrall Willis Jr., el más destacado de los chipriotas, autor de 9 de los 17 puntos con los que los suyos se fueron al descanso después de ser castigados con un parcial de 13-0 (41-17, m.20).

De los vestuarios asomó Willy poniéndose de nuevo al frente, no solo en la anotación con 8 puntos de los primeros 10, sino también en el rebote, quizás la estadística donde el desequilibrio fue mayor entre ambos equipos, pues el balance en el intermedio era de 27-10 y al final reflejó un revelador 46-24.

Ese mayor protagonismo del juego interior hizo que 'La familia' se olvidase por algunos momentos de los triples, pero al final del tercer cuarto retomó donde lo había dejado con dos aciertos de Santi Aldama y Josep Puerto y uno sobre la bocina desde su campo de Joel Parra, que elevaron el registro hasta los 11 con 21 asistencias.

Finalmente España acabó el partido con 14 y 29 respectivamente. Datos testimoniales, pues lo importante era ganar, pero ilustrativos de la mejora de un plantel que estuvo asimismo muy sólido defensivamente, concediendo solo 47 puntos con únicamente 7 faltas cometidas. Ahora queda esperar que esas buenas sensaciones lo sigan siendo contra griegos e italianos, contrarios más exigentes que ayudarán a decir dónde está realmente España ahora mismo.