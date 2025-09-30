El Baloncesto Xerez CD femenino, campeón por tercera vez consecutiva de la Copa Diputación

El Xerez CD Baloncesto femenino se ha proclamado por tercera vez consecutiva campeón de la Copa Diputación 'Memorial Carlos Duque' este domingo en el pabellón Ruiz-Mateos al imponerse con autoridad al Cádiz CB Gades por 96-41. Las azulinas impusieron un ritmo arrollador desde el inicio del partido, con intensidad defensiva y un juego ofensivo fluido, que les permitió abrir brecha en el marcador muy pronto.

Las xerecistas, que en la primera jornada de esta competición se impusieron con gran autoridad al UB Jerez en el Palacio de Deportes de Chapín (55-112), realizaron un partido muy completo y sólido y todas las jugadoras de Trini Bou estuvieron a un gran nivel, aunque el encuentro tuvo dos nombres propios, Elsa Kubala, con 20 puntos, 5 rebotes, 2 asistencias, 11 recuperaciones y una valoración de 35 y Alejandra Linares, con 0 puntos, 9 rebotes, 4 asistencias, 2 recuperaciones y una de valoración 30. En la escuadra azulina jugaron Alejandra Bohórquez, Chloe Fernández, Celia Calvo, Laura Rodríguez, Sheila Valencia, Edugaltriz Castro, Eva Sirena de Meyer, Lucía Cruzado, Alba García, Elsa Kubala, Natalia Magriñá, Alejandra Linares, Eva Tomás, Candela Tinoco, Manuela Vega y Leyre Nebot.

Este nuevo título supone el broche perfecto a una exigente pretemporada y refuerza la confianza del equipo antes del debut en la Liga Nacional N1 Femenina, que llegará el próximo domingo 5 de octubre con una difícil visita a la pista del CAB Estepona.

El combinado xerecista inicia la temporada con ilusiones renovadas, mucha ambición tras no lograr el salto de categoría el pasado curso en la fase de ascenso y el respaldo de una afición que volvió a poblar las gradas del Ruiz-Mateos en una mañana importante para el baloncesto jerezano, en la que se pudo apreciar el crecimiento deportivo y social que persigue la entidad.