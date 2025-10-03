El Xerez Féminas, a conservar el liderato de la Segunda Andaluza

Xerez Féminas y Doña Blanca se enfrentan este domingo a las seis de la tarde de la segunda jornada de la Segunda Andaluza senior en un partido que se disputa en el Campo de Fútbol El Juncal del Puerto de Santa María. Las xerecistas de Anna Zamudio llegan al partido liderando la clasificación tras vencer por cinco a dos al Escuela Bahía San Fernando mientras que el equipo portuense logró la victoria en casa del Algeciras B por un gol a dos.

Las jerezanas afrontan el encuentro para hacer valer la victoria de la primera jornada y mantener la primera posición del grupo toda vez que durante la semana de entrenamientos se ha trabajado para resolver algunos errores que se produjeron en el partido anterior. Y es que el cuadro xerecista mantiene las aspiraciones intactas de luchar por el ascenso a Tercera RFEF aunque con la cautela de ir paso paso reforzando las cualidades de su propio juego con una férrea defensa y un ataque vertiginoso.

El equipo cadete, entrenado por Abraham Pavía, viaja este domingo para enfrenarse al Granada CF en la tercera jornada de la Primera Andaluza, tras protagonizar el mejor arranque liguero de las tres temporadas en la máxima categoría del fútbol cadete. Tras el empate a tres en casa del Betis y la victoria por cinco a cero ante José Santa Cruz, las cadetes del Xerez Féminas juegan en uno de los campos más difíciles de la liga. El cuadro granadino llega a esta tercera jornada tras las victorias por uno a dos al José Santacruz y por dos a cero al Real Jaén. Por su parte el cadete B recibe también el domingo a las siete de la tarde al Burreños para hacer valer el empate a domicilio logrado en la primera jornada de la competición provincial.