Xerez Toyota Nimauto-Alchoyano: la liga arranca con un duelo cargado de alicientes

Llegó la hora de la verdad. El Xerez Toyota Nimauto inicia este viernes (21:00) en el Polideportivo Ruiz-Mateos una nueva temporada en el Grupo V de Segunda División B frente al Alchoyano del jerezano Jesús Azurmendi, una escuadra que logró un histórico salto de categoría la pasada campaña y que por primera vez militará en esta categoría. Los azulinos afrontan el curso 2025-2026 con la ilusión de consolidarse en la parte alta de la clasificación para pelear por un ascenso que se les ha escapado en los dos últimos ejercicios y con el respaldo de una afición que ya supera la barrera de los 500 socios.

La pretemporada ha sido breve, aunque de gran intensidad, con tres partidos ante rivales de nivel. El conjunto xerecista arrancó con una convincente victoria en Alcalá de Guadaíra (3-6) frente a un adversario de la misma categoría. Posteriormente, el equipo se midió a dos conjuntos de Segunda División, candidatos al ascenso, y perdió. El SD Unión África Ceutí se impuso en Jerez por 3-9 y el Málaga Ciudad Redonda FS levantó el XII Trofeo Joaquín García al vencer por 2-7.

Estos encuentros han servido al técnico Isco Torres, que cumple su tercera temporada al frente el plantel, como banco de pruebas para valorar la evolución de un grupo que presenta varias incorporaciones de nivel. José Grimaldi, Emilio Buendía, Francisco Jesús Jiménez 'Chicho', David López y Francisco José Benítez ‘Paquito’ y el portero Jacobo, los últimos en aterrizar esta misma semana, se han sumado a una plantilla en la que también deberán dar un paso al frente jugadores procedentes del juvenil de División de Honor.

El meta Juaki confía en un buen estreno en el Ruiz-Mateos. / Eduardo Rabaneda

Juaki: "Es importante empezar ganando en casa"

La plantilla xerecista está ilusionada con el estreno liguero, el portero Juaki pasa revista a la pretemporada y destaca: "La preparación ha sido corta en tiempo, pero intensa en cuanto a carga de trabajo y por los rivales a los que nos hemos enfrentado", destacando que "tanto Ceuta como Málaga son equipos de una calidad y categoría superior a los que no nos vamos a encontrar en la liga, aunque nos han servido para probar nuestro nivel y mejorar de cara a este inicio de liga". Según el cancerbero del Toyota, "el equipo ha evolucionado, desde el partido ante el Ceuta hasta ahora se han visto cosas positivas y ese debe ser el camino: intentar siempre ir a más".

Sobre el estreno liguero, el guardameta ha subrayado la importancia de comenzar con buen pie en casa: "Es importante empezar ganando en el Ruiz-Mateos. Sabemos que será un partido muy duro porque para ellos es un día histórico, su debut en la categoría. Tienen buen equipo, buen cuerpo técnico y seguro que vendrán arropados por mucha afición, pero nosotros debemos hacernos fuertes en nuestro pabellón y darlo todo para empezar bien”.

Azurmendi: "El estreno es David contra Goliat"

Jesús Azurmendi reconoce que el estreno liguero ante el Xerez Toyota es "David contra Goliat. Nosotros contamos con un proyecto humilde, hemos subido después de 17 años en Tercera y con gente del pueblo, y nos vamos a enfrentar a un equipo que está hecho con una expectativa muy alta y con gente de renombre".

Para el técnico jerezano, "nuestro objetivo no es otro que la permanencia, y nos tomamos la temporada como un aprendizaje y sin la presión de tener que ganar. Eso no quita que vayamos a competir al máximo nivel y si competimos bien y suena la flauta, pues mejor. Pero bueno, iremos con presión cero y con ganas de disfrutar un partido histórico para el club. Eso es importante tenerlo en cuenta”.

Azurmendi ha lamentado que el estreno en la competición "sea con la más fea, porque es un equipo difícil, y encima en Jerez, que por otro lado es mi casa, porque es donde yo me he criado. Para mi club es un día histórico, pero para mí es un regalo, porque voy a estar rodeado de gente a la que quiero y me quieren. Jugar en el Poli es muy grande".

Hay que recordar que el Azurmendi afronta su tercera temporada en el Alchoyano, club al que logró salvar en la primera temporada en la que firmó, "al año siguiente jugamos el play-off y nos quedamos a un gol de la final y el año pasado logramos ascender".

En cuanto a las bajas, el cuadro visitante llegará al Ruiz-Mateos sin uno de sus mejores jugadores, Agus, que ha sido uno de los máximos goleadores de Tercera en los últimos años, y que no podrá jugar por problemas personales al disputarse el encuentro en viernes.

El cuadro de Alcalá de los Gazules cuenta con cinco jerezanos en sus filas, ya que a Curro, que lleva ya siete temporadas allí, se han unido Samuelito y Jesús Verano que llegaron el pasado año, y este curso se han incorporado Jaime Ramos, formado en la cantera xerecista, que defendió durante varias temporadas la camiseta azulina -en reconocimiento, el cartel del partido está dedicado a su figura- y Antoñito.

Convivencia de aficiones

Todo apunta a que el Polideportivo Ruiz-Mateos registrará una gran entrada. La expectación es máxima en Alcalá de los Gazules y se espera un nutrido grupo de aficionados visitantes en las gradas. Para reforzar el ambiente festivo, el Xerez Toyota Nimauto ha organizado una convivencia previa al encuentro en la zona de bar del pabellón. Desde las 19:00 hasta las 20:00 horas los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta de montaditos y bocadillos, además de una promoción especial de 2x1 en bebidas. El club invita a todos los seguidores a sumarse a este gran inicio de temporada en el que el futsal y la convivencia entre aficiones serán protagonistas.