El Xerez Toyota Nimauto abre la pretemporada con un triunfo y una derrota

El Xerez Toyota Nimauto arrancó su pretemporada 25/26 hace apenas doce días y ya ha disputado dos amistosos de cara a su preparación para el estreno liguero en el Ruiz-Mateos el próximo 13 de septiembre ante la UD Alchoyano de Alcalá de los Gazules que entrena el jerezano Jesús Azurmendi y que el pasado curso ascendió por primera vez a Segunda B.

Los de Isco Torres no tienen un calendario de encuentros excesivamente grande y los han comenzado a aprovechar. Ya han disputado dos, el primero este miércoles en el Complejo Deportivo Distrito Sur frente al CD Alcalá de Guadaíra FS, en un partido con alternativas frente a un rival de su misma categoría y terminó llevándose el choque por un claro 3-6. Los locales se adelantaron en el marcador, pero los xerecistas no tardaron en colocarse 1-2 con dos buenos goles. Más tarde llegó el 2-2 y los azulinos se marcharon al descanso venciendo por 2-3. Tras buenas intervenciones de los dos porteros, el Toyota Nimauto amplió su ventaja y se escapó con un claro 2-6, para hacer después el definitivo 3-6 el Alcalá.

El Xerez Toyota Nimauto 25-26 se ha presentado ante su afición este viernes con una derrota. / Eduardo Rabaneda

Segundo test

La segunda cita de la pretemporada y la primera en casa, los azulinos la han disputado este viernes en el Ruiz-Mateos contra la SD Unión Africa Ceutí, de Segunda División, en un encuentro en el que no tuvieron opciones frente a un rival potente, que también acometía su segundo test de preparación, y muy acertado de cara a portería. Los ceutíes vencieron por un contundente 3-9.

El Africa Ceutí abrió pronto la lata y se colocó 0-2 arriba con tantos de Nacho Torres y el brasileño Gustavo, aunque los anfitriones no tardaron en hacer el 1-2 obra de Joselito con un tiro ajustado palo. La respuesta visitante fue rápida. Nacho Torres, Álex García, Mario Carrión, Gustavo y Señoret, de doble penalti, le pusieron su firma a más goles visitantes para cerrar el primer acto 1-7.

Los xerecisbtas intentaron corregir los desajustes habituales a estas alturas de pretemporada, pero llegó el octavo de los norteafricanos logrado por Señoret. Emilio Buendía, en el segundo palo, hizo el 2-8, Álex García, de doble penalti, el 2-9, y Emilio, ya con su equipo jugando de cinco, estableció el definitivo 3-9 logrando un doblete.

Derrota y mucho trabajo por delante en una pretemporada que sigue su curso. El próximo encuentro para los de Isco está fijado para el próximo 5 de septiembre en el Ruiz-Mateos ante el Málaga FS, con el XII Trofeo Joaquín García en juego.

Isco no terminó contento con el resultado del partido ante el Ceuta pero sí con el trabajo del equipo en pretemporada. / Eduardo Rabaneda

Isco, contento con el trabajo

Isco Torres, técnico de los xerecistas, explicó tras el choque contra los caballas que "si nos quedamos con el resultado, la valoración es negativa, aunque es un amistoso, llevamos pocos entrenamientos y quedan muchas cosas por trabajar. De todos modos, siempre es preferible mejorar no ya con un buen resultado, lo ideal es hacerlo dando una buena imagen. Los primeros minutos del equipo no fueron buenos y nos castigaron. En cinco minutos, creo que nos hicieron cuatro goles. Nos pusimos 1-4, las sensaciones no eran buenas y eso nos pesó a lo largo de toda la primera parte. En la segunda mitad, las cosas cambiaron, tuvimos otra actitud, pero, insisto, tenemos muchas cosas que mejorar. Jugamos contra un equipo de superior categoría, pero el resultado que se ha dado no es la diferencia real que hay entre los dos. No me gustó la poca intensidad con la que salimos".

Bajo su punto de vista, "el equipo está trabajando bien y cada día y en cada entrenamiento se ve un avance en la preparación. A partir del lunes, toca comenzar una nueva semana, además importante, con mucha carga física, teniendo en cuenta que la siguiente es ya de competición. En líneas generales, el equipo está trabajando bien y vamos a tomarnos este partido como un accidente del que tenemos que aprender muchísimo. Ya he comentado que el rival era de superior categoría, pero es que con los de nuestra competición si no salimos con actitud e intensidad suficientes lo vamos a pasar mal".

Su equipo acabó jugando de cinco y es un aspecto que valora. "Tuvimos tiempo para trabajar el cinco contra cuatro y en otras pretemporadas a estas alturas no habíamos tenido tiempo para trabajarlo. Lo que ha sucedido ante Ceuta nos sirve en ese sentido, en la segunda parte sí que hubo una reacción, aunque al ir a la desesperada, cometimos errores. La actitud fue otra y en ningún momento el equipo bajó los brazos. Intentaremos ofrecer otra imagen ante el Málaga, un equipo que ha hecho incorporaciones importantes y que seguro va a estar en Segunda División arriba".