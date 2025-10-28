El Xerez Toyota saborea la resaca del triunfo en el derbi ante el Virgili Cádiz

El Xerez Toyota Nimauto, tras imponerse este sábado en el derbi al Virgili Cádiz en el Ruiz-Mateos por 5-3 en un buen partido, saborea el triunfo con una dulce resaca, sigue como único equipo invicto del grupo, aunque también continúa segundo en la tabla. Los xerecistas suman 17 puntos en siete encuentros, con cinco victorias y dos empates, y el líder es Mengíbar, que derrotó 5-1 al Alchoyano, con 18 unidades gracias a sus seis victorias y una derrota. Los azulinos se afianzan en lo más alto y pisan a fondo el acelerador para asaltar el liderato. De momento, ya tienen media docena de puntos de ventaja sobre el quinto y cinco con respecto al Virgili y al Sima Granada, tercero y cuarto respectivamente en la clasificación.

Esta jornada se medirá el domingo 2 de noviembre a las doce en el José Luis Pérez Canca al Heredia 21 Málaga CR, colista del grupo con cuatro puntos, y no debe fallar, lo mismo que el líder, que rinde visita al filial del Córdoba Patrimonio de la Humanidad, que este curso ha comenzado mal y con siete puntos es 14º.

Isco Torres, técnico del Xerez Toyota, le ganó la batalla táctica a Juan Carlos Gálvez, entrenador de los amarillos, y sorprendió de salida jugando de cinco, rompiendo los planes del rival. El isleño se ha mostrado feliz tras el triunfo y ha dado "la enhorabuena a los jugadores por el esfuerzo que hicieron. Fue un choque muy exigente, en el que se dieron diferentes situaciones de partido, tanto por parte del Virgili como por la nuestra. Comenzamos con un juego de cinco para intentar cambiar un poquito, alterar cualquier tipo de plan de encuentro que ellos pudieran tener, pero también venían preparados. El equipo por fin tuvo un buen inicio ante un rival fuerte y el ritmo se mantuvo durante los 40 minutos. Tienen un grandísimo equipo, están muy bien trabajados y lo importante es que fue una cita de esas que hacen afición, la gente se lo pasó bien y los puntos se quedaron en casa, pero hay que seguir trabajando".

Sobre su apuesta de salir de cinco, confiesa que "conozco bien al rival y a Juan Carlos Gálvez y Deborah Fernández, los he tenido de entrenadores, de compañeros. Entonces, bueno, antes de que me hicieran cualquier cosa, pues preferí tirar de valentía. Sin arriesgar mucho, pero con ganas de tener la primera finalización, de llevar la iniciativa. El plan salió bien de inicio, aunque después el partido se igualó mucho, aunque en ningún momento nos vimos por debajo y eso es importante. El equipo supo reaccionar cuando nos empataron a dos y aguantamos bien los últimos envites del rival. Estoy muy contento por los tres puntos y la forma en la que se consiguieron".

Bajo su punto de vista, el equipo va a más y su juego llega a una grada entregada siempre. "Es un lujo nada más ver a la afición como disfruta aquí. Para mí es lo más importante, porque al final jugamos para disfrutar, pero para hacer disfrutar a la gente. Y fue uno de esos partidos, como digo, de los que hacen afición. Cuando consigues una victoria de este tipo, con el pabellón lleno, contra tu máximo rival por cercanía, pues sabe mejor. Ahora, ya estamos centrados en preparar el próximo partido en Málaga sin confianzas".