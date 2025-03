Sólo el 8% de las pymes andaluzas utilizan la IA: "El mayor riesgo es no empezar a usarla ya"

“El mayor riesgo es no empezar a usarla ya”. Así de contundente se ha mostrado hoy Bernardo Quintero, responsable del Google Safety Engineering Center–GSEC Málaga, con relación al uso de la inteligencia artificial (IA) por parte de las pequeñas y medianas empresas malagueñas. También ha usado la palabra “revolución” y ha asegurado: “Todo va a cambiar”. El mensaje ha sido claro y directo, recogiendo así el guante que ha lanzado el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM) y de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, en su intervención ante los medios: “El 40% de las grandes empresas españolas, y son datos extrapolables a Málaga y a Andalucía, es decir, las compañías de gran tamaño, aplican la IA con cierta estabilidad y continuidad; si eso lo bajamos al terreno de las pymes nos encontramos con que sólo el 8% utilizan la IA, y menos aún vinculada a sus procedimientos de ciberseguridad y de protección de datos”.

De Lara ha presidido hoy la jornada “IA y ciberseguridad: palancas para la productividad empresarial” en la sede de Google en el Paseo de la Farola de Málaga capital, organizada por la CEM y CaixaBank, una cita que ha reunido a empresarios y expertos en torno al impulso y transformación tecnológica del tejido productivo, su competitividad y proyección a futuro.

El también presidente de los empresarios andaluces ha explicado que este dato gana en perspectiva si se recuerda que la mayor parte de las sociedades mercantiles andaluzas y malagueñas son pequeñas y medianas o, incluso, admiten el calificativo de micro. Ello indica que queda mucho camino por recorrer “en un país y una tierra de pymes”. “Esto requiere constancia, tiempo, nadie ha dicho que esto sea fácil, no hay que tomárselo como una preocupación sino como una ocupación, pero sabiendo que las empresas tienen que digitalizarse, aprender e intensificar sus procesos de incorporación de IA y asumir que tienen que tener unas códigos éticos muy relevantes en materia de IA”, ha destacado.

Eso sí, la “ética es muy necesaria, poniendo a la persona en el centro de la IA, no ha venido la IA a mi entender para sustituir a las personas, sino para incorporarlas en los procesos de decisión de las empresas y, por supuesto, tampoco para abrir una brecha digital con determinados ámbitos no sólo de la población sino de determinados territorios, este tiene que ser un elemento, un motivo fundamental de estas jornadas: motivar que las pymes malagueñas se incorporen a estos procesos con determinación y decisión”, ha reflexionado.

“Imaginemos lo que son las pymes, tienen que atender a muchísimos frentes en el ámbito comercial, financiero, social, laboral, etc. Y todo esto no es el futuro, es el día a día", ha destacado, para indicar al instante: "Tienen que asumir esos procesos de digitalización, de transformación, que además se incorporan con criterios de sostenibilidad, de internacionalización. Son muchos frentes en los que la pequeña y mediana empresa necesita ayuda, y lo que queremos las organizaciones empresariales y entidades financieras es ayudarles para que el camino sea más fácil”.

Juan Ignacio Zafra, director territorial en Andalucía de Caixabank, ha señalado que “si somos capaces de hacer llegar la tecnología y democratizarla, especialmente en el entorno de las pymes, seremos más competitivos, tendremos empleos de mayor calidad y una sociedad más justa”.

Los expertos que han participado en las jornadas han expresado tesis similares. Cristina López, responsable de negocio de IndesIA, ha recalcado que “un alto impacto en el uso de la IA no tiene por qué llevar consigo un alto coste de inversión, ofreciendo grandes resultados y un retorno positivo”. Eso sí, ha insistido “las administraciones públicas deben colaborar para crear un entorno y facilitar inversión” para la transformación tecnológica. Ha recordado que el 99,8% de las empresas españolas son pymes.

En el ámbito profesional, ha subrayado que “no estamos siendo capaces de cubrir la demanda de perfiles ofertados”, afirmando que “2,4 de cada 10 ofertas de empleo que se publican en España están relacionadas con Data e IA”. La brecha entre la oferta y la demanda sólo se cerrará en torno a 2030. Además, ha recalcado el hecho de que “solo el 1,91% de la oferta formativa en grados y másteres universitarios está relacionada con asignaturas de Data e IA”.

Los perfiles de estas características trabajan en Madrid (45,27%), en Cataluña son un 26,94% y en Andalucía sólo desarrollan su labor el 7,3% de ellos.

Imagen de todas los ponentes de las jornadas. / Javier Albiñana

"Todo va a cambiar"

En una mesa redonda en la que han participado Quintero, el CEO de Tadia.es, Diego Hueltes, y el COO de Freepik Company, Javier González, el primero se ha referido a un “salto cualitativo en el uso de la IA”, pasando de un uso exclusivo de perfiles informáticos al público en general, democratizando su utilización. Ha destacado también que “la IA profesional se está abaratando cada vez más y que su acceso acabará siendo muy asequible”, haciendo hincapié en que hoy por hoy “ya no tienes por qué saber cómo aplicarla de partida, sino que basta con que la uses y le preguntes cómo puede ayudarte”. Ha pedido no “demonizar”, la tecnología, que genera avances en campos como la ciencia y la medicina.

De cualquier forma, Bernardo Quintero ha incidido que para una pyme, la IA “es hoy gratis” y puede ayudar a resolver muchísimas situaciones o “casos de uso”, “el mayor riesgo es no empezar a usarla ya”, en clara alusión a las pymes. Asimismo, se está abaratando mucho el precio y, al final, va a ser asquible acceder a ella. Sí es más cara si se quiere una protección total de datos que tramitan las empresas que se dedican a temas legales o sensibles.

Ha declinado ofrecer un diagnóstico a 10 años vista, pero sí ha reconocido que “ciertos puestos de trabajo van a desaparecer”, seguramente más de los que se creen, y también mejorará la productividad. “La tecnología es neutra”, ha declarado, para precisar luego: “Todo va a cambiar”.

Ha recordado que la IA general, es decir, la que superará al humano en pensamiento y es capaz de mejorarse a sí misma, va a llegar en unos años. “Es una revolución”, ha dicho, para destacar que es muy amigable. “Empezad a usarla”, le ha dicho a los empresarios.

Ahora, la carrera se libra en el campo de los agentes especializados, es decir, las IA actuales son generalistas, pero pronto habrá agentes de soporte que sustituyan al humano. Es decir, la inteligencia artificial se va a especializar para auxiliar a las empresas en campos muy específicos. Hasta ahora, por ejemplo, si una empresa tiene un sistema de resolución de dudas, quejas y sugerencias, el empleado las recibe del cliente, las consulta, se asesora y contesta. Hasta ahora, el trabajador puede preguntar a la IA, pero a corto plazo “un agente de soporte sustituye al humano” y es capaz de hacer todo lo que el trabajador hacía. “Nosotros estamos desarrollando ofertas especializadas en distintas áreas”, ha recalcado en referencia a estos agentes.

Freepik, por su parte, que comenzó siendo una empresa de stock de imágenes y otros recursos para diseñadores, ha generado ya una suite de IA también para creadores de contenido y ha asegurado su COO, Javier González, que toda la compañía, incluido Recursos Humanos, trabaja ya con esta herramienta y, en el futuro y de cara al usuario, el control de vídeo es el objetivo de la firma malagueña.