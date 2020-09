Andalucía lidera la creación de empleo en agosto gracias a Málaga y Cádiz

La pandemia marca la evolución del mercado laboral en España y Andalucía, y como consecuencia de ello asistimos a un agosto en paro y afiliación muy atípico, bastante alejado de lo que suele ser normal.

Así, si nos referimos a Andalucía el mes pasado fue mucho mejor que el de 2019, simplemente porque agosto es el mes del fin de los contratos de verano y este año esta estación ha empezado muy tarde. La previsión era alargarlos al menos hasta septiembre e incluso octubre, aunque vista la evolución de la temporada parece que van a acabar pronto.

Andalucía, pues, baja el paro en 468 personas, hasta 957.727, un dato aparentemente raquítico pero que no lo es tanto si se compara con la subida de casi 30.000 en toda España y con el hecho de que es la primera bajada desde 2014 en agosto. Y la afiliación sube en 18.714, hasta 3.027.904, con lo que la región lidera la creación de empleo en España, con muchas comunidades destruyendo puestos de trabajo y un global positivo en todo el país de solo 6.822 personas.

Málaga y Cádiz tiran del carro

Pero ese brote verde no nos debe ocultar un bosque donde no es oro todo lo que reluce. Así, el paro baja por el efecto estadístico de una sola provincia, Huelva, que reduce el desempleo en 5.527 personas y en 6.288 solo en la agricultura. Ello no se debe a que se cree empleo (sólo hay 639 afiliados menos) sino a que muchos temporeros pasan a cobrar el subsidio agrario (y no entran en la estadística de parados), o, simplemente, las inmigrantes que vinieron para la campaña de la fresa desaparecen de las listas del SAE. De no ser por esta circunstancia, el paro hubiera subido en 5.059.

En lo que respecta a la afiliación, Málaga, con 6.397, y Cádiz, con 5.957, lideran la creación de empleo, no sólo en Andalucía sino también en España. Sorprende el caso de Málaga, en teoría muy afectada por el hundimiento del turismo extranjero, y menos el de Cádiz, que se ha beneficiado de ser receptora tradicional de visitantes nacionales.

Pese al mejor comportamiento mensual, hay casi 200.000 parados más que hace un año y cerca de 100.000 empleos menos, sin contar los ERTE

En cualquier caso, las subidas del paro en las dos provincias (que, recordemos, se contabiliza el último día del mes mientras que la afiliación es una media) ya anticipan un septiembre que no va a ser precisamente bueno. Ya agosto ha sido peor que julio, cuando Cádiz generó 14.773 puestos de trabajo y Málaga 12.108. Ese mes fue precisamente Huelva, con una caída de 15.024, la que impidió un mayor crecimiento del empleo.

El paro sube en casi 200.000 personas en un año

El panorama del cómputo anual (entre agosto de 2019 y agosto de 2020) es bastante más desolador y coherente con el brutal efecto de la pandemia. El paro sube en casi 200.000 personas (199.238), una subida muy similar a la que ya se registraba en abril, lo que indica que, en lo que al paro se refiere, el periodo mayo-agosto ha sido poco productivo.

La destrucción de empleo, con 93.822 afiliados menos, no es tan abultada como el alza del paro, y en este caso la cifra sí se ha reducido respecto a los 193.847 cotizantes menos que había en mayo respecto a mayo de 2019.

Los afectados por ERTE bajan de 100.000

Las personas afectadas por ERTE, por otro lado, bajan de 100.000 (96.064 a 31 de agosto) y son ya una quinta parte de lo que llegaron en a ser en abril, cuando ascendieron a 4.77.392. En el mes de agosto han bajado en 37.411, mucho menos de lo que lo hicieron en julio, cuando 91.885 personas abandonaron esta figura y volvieron a sus puestos de trabajo.