Gazprom detiene totalmente el flujo de gas por Nord Stream con una fuga de aceite como excusa

El consorcio estatal ruso Gazprom anunció este viernes la suspensión completa del flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream por una fuga de aceite detectada durante el mantenimiento de la única estación compresora aún en funcionamiento.

"Hasta que no se elimine el fallo en el funcionamiento de los equipos, el tránsito de gas por el gasoducto Nord Stream queda completamente suspendido", informó Gazprom en su cuenta de Telegram.

El anuncio se produce un día antes de que la gasística rusa tuviera que reanudar el suministro de gas a Europa a través del gasoducto -que operaba ya solo al 20% de su capacidad- tras concluir tres días de mantenimiento de una turbina de la estación compresora.

Según la gasística, representantes de la compañía Siemens, encargada del mantenimiento de las turbinas de Nord Stream, verificaron la presencia del fallo.

A la vez, el Servicio Federal de Supervisión Técnica de Rusia (Rostejnadzor) advirtió de que el problema detectado no permitía garantizar la explotación segura de la turbina.

"En este sentido, es necesario tomar las medidas correspondientes y suspender las operaciones de la turbina Trent 60 en relación con las violaciones graves que han sido detectadas", señala la nota.

Según Gazprom, en el pasado semejantes fugas de aceite habían sido detectadas en otras tres turbinas.

La eliminación completa de las fugas de aceite en estos aparatos "solo es posible" en un taller especializado, agrega el consorcio ruso, citando a Siemens.

Esta semana, el presidente de Gazprom, Alexéi Miller, dijo esta semana que la reparación de las turbinas de Nord Stream en una fábrica especializada es ahora imposible debido a las sanciones occidentales.

"Siemens actualmente prácticamente no tiene capacidad de proporcionar revisiones regulares de nuestras turbinas. Siemens simplemente no tiene dónde llevar a cabo estos trabajos", dijo Miller a la televisión pública rusa.

El Kremlin advirtió este viernes de que la fiabilidad del gasoducto Nord Stream está en peligro, ya que no existen equipos de reserva que puedan reemplazar los que se van quedando fuera de servicio.

"No hay reservas tecnológicas, solo una turbina está funcionando. Hagan los cálculos", señaló el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Con anterioridad Peskov sostuvo que debido a las sanciones occidentales no se puede renovar el equipo técnico del gasoducto y las turbinas que han sido reparadas no pueden ser devueltas a Rusia sin garantías de que no están bajo el régimen sancionador

Advertencia del Kremlin

El cierre sine día del gasoducto se ha confirmado este viernes después de que el subjefe del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, Dmitri Medvédev, advirtiese horas antes de que "no habrá gas ruso" en Europa si los Veintisiete ponen un tope al precio del combustible en medio de debates para hacer lo propio con el petróleo.

"Ocurrirá lo mismo que con el petróleo, simplemente no habrá gas ruso en Europa", escribió Medvédev en Telegram.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, propuso este viernes fijar un precio tope para el gas ruso que se exporta a Europa a través de los diversos gasoductos, y reiteró la idea de desvincular el precio de la electricidad del precio del gas.

"Creo firmemente que ha llegado el momento de fijar un precio máximo para el gas exportado a Europa a través de gasoductos rusos", dijo Von der Leyen en una intervención ante el grupo parlamentario conjunto de la Unión Cristianodemócrata y la Unión Socialcristiana (CDU/CSU) en Murnau (sur de Alemania).

Las declaraciones de Von der Leyen se producen cuando los países occidentales discuten la introducción de topes al precio del petróleo ruso.

Los ministros de Finanzas del G7 reiteraron este viernes su propósito de reunir los apoyos necesarios para imponer un tope al precio del crudo ruso

Según dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aquellos países que apoyen esa iniciativa, dejarán de recibir petróleo ruso.

"Simplemente no vamos a cooperar con ellos en base a unos principios que son ajenos al mercado", dijo.

Previamente, Medvédev había pronosticado un precio de 5.000 euros por cada mil metros cúbicos de gas para finales de año.

"Debido al aumento de los precios del gas hasta los 3.500 euros por cada mil metros cúbicos, me veo obligado a revisar al alza el coste previsto hasta los 5.000 euros para finales de 2022", dijo el político.

Debido al alza de los precios, incluso con la reducción actual del suministro ruso a la Unión Europea, el Estado ruso puede ingresar 20.000 millones de dólares en un trimestre por la exportación de gas, según los cálculos de los expertos.

Los gobiernos de varios países de la UE han anunciado programas de ahorro energético ante el incremento dramáticos de los precios del gas, que se situó a finales de la semana en unos 2.500 dólares.