El Gobierno plantea a los sindicatos una oferta de 30.000 empleos públicos para 2023

El Gobierno ha planteado a los sindicatos una oferta de empleo público (OEP) para 2023 un 20% superior a la del año pasado, con lo que suma así en convocatoria ordinaria más de 30.000 plazas para la Administración General del Estado (AGE), un acuerdo que han sellado UGT y CSIF y que CCOO rechaza.En un comunicado, UGT -que no detalla cifras pero sí apunta ese incremento del 20%- señala que la oferta de empleo es "adecuada para satisfacer la prestación de los servicios públicos" y apunta que el acuerdo impulsa procesos para reducir la temporalidad en el sector público al 8%.Además, el sindicato destaca que ese acuerdo suscrito incluye la convocatoria de 2.000 plazas de "necesaria y urgente cobertura" en la Administración de la Seguridad Social y detalla que la oferta incluirá plazas dedicadas a la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV).Según UGT, las convocatorias de los procesos selectivos de la oferta de empleo para 2023 deberán publicarse antes del 31 de diciembre de 2023.CCOO ha explicado que no firma el acuerdo "por carecer de datos concretos sobre la OEP 2023 y porque el documento que se presenta no garantiza el servicio público a la ciudadanía".La oferta, que debería haber estado aprobada en el primer semestre del año, incluirá puestos de ingreso libre y de promoción interna, según avanzaban fuentes de CCOO que apuntaba a esas más de 30.000 plazas."Cada año tenemos la mayor oferta de empleo público de la historia y seguimos perdiendo empleo", han denunciado desde CCOO, sindicato que pide otras medidas como reconvocar las plazas vacantes, mayor celeridad en los procesos selectivos y la cobertura con personal interino para "frenar la constante pérdida de empleo en la Administración General del Estado".El Gobierno, que se ha reunido esta lunes con los principales sindicatos de Función Pública, aprobará previsiblemente mañana en el consejo de ministros el real decreto con la oferta.A estas plazas de la oferta ordinaria se sumarían las correspondientes a las tasas de reposición con lo que la cifra total podría rondar las 50.000.La oferta de empleo ordinaria de 2022 incluyó 15.800 plazas de acceso libre y 9.591 para promoción interna.Los sindicatos venían reclamando una oferta ambiciosa que permita reforzar los servicios públicos en la Administración General del Estado (AGE) y la Justicia