Roig (Mercadona) defiende a los empresarios frente a los ataques de Podemos: "Somos los que generamos riqueza y bienestar"

El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha defendido este martes el papel de los directivos y empresarios en España: "Somos los que generamos riqueza y bienestar. Si después a los que les toca gestionar lo saben hacer, hay riqueza para todos; si no, hay enfrentamiento".

Así lo ha manifestado en su discurso inicial como presentador en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum protagonizado por el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda.

Después del acto, Roig ha declinado contestar a los periodistas sobre las palabras de la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, quien este fin de semana en un acto de Podemos le acusó de ser un "capitalista despiadado".

En su intervención, el presidente de Mercadona ha defendido que la "ética" debe ser uno de los valores de la cultura empresarial en España, para lo que ha vuelto a llamar a los empresarios a "salir del armario" y a sentirse orgullosos.

Por su parte, preguntado por las críticas de la ministra Belarra, Vicente Boluda ha asegurado que le parecen "una barbaridad" y "una locura" porque "los empresarios solo intentan llevar su empresa como mejor pueden". "La gasolina ha subido. ¿Tenemos que ahorcar al presidente de Repsol?", ha cuestionado.

"O todos los empresarios somos capitalistas despiadados o no lo somos ninguno", ha expuesto, para recordar que "no hay ningún monopolio en nada" e instar a "serenarse un poco". Además, ha advertido que "estas cosas se lanzan y luego la piedra no sabes dónde llega".

Ione Belarra manifestó el pasado domingo que "es indecente que el señor Juan Roig (Mercadona) se esté llenando los bolsillos siendo un capitalista despiadado. Hay que decirlo claro, son capitalistas despiadados y tenemos que frenarles los pies". La líder de Podemos y ministra de Derechos Sociales realizó estas declaraciones en un contexto en el que su partido está presionando al PSOE para que el Gobierno acuerde un tope a los precios de una cesta básica de alimentos.

Este mismo martes, los portavoces de Compromís y Más País en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví e Íñigo Errejón, respectivamente, han señalado que es posible hacer críticas sin "atacar" o "insultar". Por su parte, el portavoz de Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha señalado, en tono irónico, que Podemos está dispuesto a hacer "una selección semántica" de su lenguaje y a controlar "adjetivos y adverbios" si el PSOE acepta regular los precios de una cesta básica.