Un acuerdo a última hora evita la huelga de trabajadores de agencias marítimas y transitarias de los puertos de Cádiz y Algeciras

Algeciras/La patronal y los sindicatos han alcanzado un acuerdo de última hora sobre el nuevo convenio colectivo que evita la huelga anunciada de los trabajadores de las agencias marítimas y consignatarias de los puertos de Cádiz y Algeciras.

El estancamiento de las conversaciones sobre el convenio del sector en la provincia de Cádiz provocó que hace dos semanas, los sindicatos presentaran un preaviso de huelga, anunciando un calendario de paros que comenzaba este miércoles 30 de octubre y que afectaba a unos mil trabajadores entre las dos bahías gaditanas.

La reunión de este martes se ha resuelto en la sede del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía (Sercla) en Algeciras, a la que acudieron las partes ante la imposibilidad de alcanzar por su cuenta un acuerdo. Finalmente, según han informado a este periódico fuentes de la negociación, el documento firmado ha provenido de una propuesta "meridiana" de los mediadores, al entender que ambas partes se habían fijado sendas líneas rojas en sus posturas que complicaban cualquier movimiento.

Ante la inminencia del inicio de la huelga, tanto los sindicatos que han formado parte de la mesa negociadora (Coordinadora, CCOO y UGT) como la patronal Apemar, han decidido aceptar la propuesta y evitar los paros.

"La propuesta no recoge todas nuestras pretensiones, pero aceptar es un ejercicio de responsabilidad social", aseguran desde los sindicatos sobre la decisión de los trabajadores de dar el visto bueno al nuevo convenio. La patronal manifiesta que lo más importante es que se ha alcanzado un acuerdo y que, aunque no sea el ideal a su modo de ver, "se asegura la paz social para los próximos tres años". "Siempre que no haya huelga es bueno para las partes y para los puertos gaditanos", apuntan desde Apemar.

La propuesta

En el centro de la demanda de los sindicatos, entre otros puntos, se encontraba el alcanzar una subida salarial del 11,4% que evitara la pérdida de poder adqusitivo de los trabajadores. Finalmente, se ha acordado un aumento paulatino. En 2024 las nóminas crecerán respecto al IPC de 2023, un 3,1%. En 2025 harán lo propio con el de 2024 y, en 2026 y 2027, se sumará un porcentaje al IPC del año anterior, nunca superando el 3,1%.

También se reconoce el denominado tiempo del bocadillo como tiempo efectivo de trabajo, por lo que aquellos empleados con turnos de más de seis horas podrán disfrutar de 20 minutos de receso.

Por último, destaca la creación de una comisión que se encargará próximamente de adoptar las medidas necesarias para adaptar las clasificaciones profesionales del sector a la actualidad, modificando su inclusión en el convenio colectivo, el cual tildan desde los sindicatos como "obsoleto".