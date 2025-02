La alianza Gemini de Maersk y Hapag-Lloyd escala por primera vez este lunes en el Puerto de Algeciras

Algeciras/La alianza Gemini, integrada por las navieras Maersk y Hapag-Lloyd, realizará este lunes la primera de sus escalas en el Puerto de Algeciras. El buque AS Nina realizará una rápida escala de mercancías con la que estrenará la inclusión de la terminal de APM como uno de los hubs señalados en el plano de rutas de la nueva red.

La escala forma parte de la ruta denominada Jeddah 1 y que viaja desde el puerto homónimo hasta la egipcia Puerto Said a través del Canal de Suez para, posteriormente, cruzar el Mediterráneo y realizar sendas paradas en Tánger Med y Algeciras, antes de volver a Yeda, en Arabia Saudí.

El AS Nina, con bandera de las Islas Marshall, arribará a la terminal de APM en Algeciras el lunes 3 de febrero a las 20:00, según la información publicada por Maersk en su web. La escala será corta, ya que a las 5:00 de la mañana del martes 4 de febrero está prevista su marcha. Los tiempos deberían cumplirse de una forma efectiva, toda vez que está llamada a ser una de las señas de la renovada red Gemini, que comienza a navegar este sábado.

Entre los trazados de los servicios previstos en Gemini, el Estrecho de Gibraltar se erige como uno de los puntos clave. Según informa Maersk en su web, nueve de las 57 rutas incluyen escalas en el Puerto de Algeciras y diez en Tánger Med, algunas de las cuales pasan por ambas terminales, como la mencionada Jeddah 1. Hasta finales de mayo, de acuerdo con la naviera, se producirá un período de adaptación, por lo que muchos servicios de las rutas que serán sustituidas por las de la nueva alianza seguirán circulando mientras culminan los contratos.

En total serán 57 líneas las que ha previsto Gemini, que se presenta en la web de Maersk como "la red del futuro" ("the network of the future"). Aquí cobra importante presencia el cabo de Buena Esperanza, en Sudáfrica, por el que circularán las rutas que unen Asia con Europa y América a través del Atlántico, por la inseguridad en el Mar Rojo fruto de la crisis de la zona, que ya ha obligado a reconfigurar varias rutas.

Las rutas de Gemini están trazadas en cinco ejes intercontinentales: Asia-Europa, Asia-Oriente Medio, Asia-Norteamérica, Europa-Norteamérica y Europa-Oriente Medio e India. 342 buques recorrerán estas rutas, divididas entre 29 principales de larga distancia y 28 lanzaderas de enlace regional.

La propuesta de valor del pacto entre Maersk y Hapag-Lloyd es una mayor agilidad en el transporte, reduciendo las escalas en las rutas a la vez que se unen "como las perlas de un collar", como explican las propias navieras, de forma que sean escalas más lineales que supongan menores tiempos. Todo ello coordinado a través de varios puertos principales por región, a los que se suman los denominados nodos (hubs en inglés), que serán dársenas con una importancia mayor por su operatividad y posición.

Uno de los ingredientes principales para aumentar la agilidad de los procesos es que las propias navieras dirigen muchas de las terminales que participan, lo que va a permitirles acelerar aún más las escalas al tener prioridad en ellas. Todo ello con el objetivo de alcanzar una precisión del 90% en el cumplimiento de los tiempos previstos.