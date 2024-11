Borja Cabezón: "Enisa intenta dar una oportunidad al talento emprendedor de este país"

Cádiz/El responsable de Enisa destaca las ventajas de los préstamos que la empresa pública, dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, ofrece, una labor que Borja Cabezón intenta dar a conocer.

–¿Puede explicar qué es Enisa?

–Enisa, la Empresa Nacional de Innovación, tiene más de 40 años de trayectoria en los que hemos dado más de 9.000 préstamos por un importe de casi 1.400 millones de euros. Tiene dos cometidos fundamentales, el histórico, que es dar préstamos participativos al mundo emprendedor y, desde julio de 2023, certificar a las empresas emergentes e innovadoras.

–¿Qué ventajas tienen esos préstamos participativos?

–Que no requieren ni de avales, ni de garantías. No tomamos al dar el préstamo acciones de la empresa, pero además no figura en el CIRBE [Central de Información de Riesgos del Banco de España]. Esto hace a los préstamos de Enisa bastante atractivos. Lo que pedimos es que el emprendedor tenga la misma cantidad que nos pide, ya sea con fondos propios o que los adquiera invitando a nuevos socios, con una ampliación de capital o lo que sea. Estos préstamos van de 25.000 euros a 1,5 millones.

–En este ámbito, siempre se habla de las dificultades de financiación. No sé si lo perciben al tratar con los emprendedores.

–Es verdad que cuando uno emprende el gran problema, el gran obstáculo, es la financiación, y por eso es importante que los emprendedores y las emprendedoras de este país sepan que Enisa es el instrumento más rápido, más ágil y más sencillo para poder financiarse. Como decía antes, sin avales, sin garantías, sin tomar acciones de la empresa… Cuando estás emprendiendo, he emprendido dos veces y sé de lo que hablo, es muy interesante tener una línea de financiación de este tipo.

–¿Cualquier tipo de empresa puede acogerse a estos préstamos?

–Excepto las empresas inmobiliarias o relacionadas con la compraventa de criptomonedas, financiamos todo tipo de empresas españolas que tengan un carácter de innovación, que tengan un modelo de negocio pensado y claro y que tengan equipos que nos convenzan de que puedan llevar a cabo el proyecto. A lo largo y ancho de la historia de Enisa hemos tenido la capacidad de financiar más de 9.000 proyectos por un importe de 1.400 millones de euros, lo que habla de la utilidad que tiene esta herramienta de financiación para las startups y las pymes españolas.

–¿Cuál es el proceso desde que el interesado solicita el préstamo de Enisa? ¿Cuánto se prolonga hasta recibir el dinero?

–Hoy en día, desde que pides el préstamo en menos de 40 días puedes obtenerlo. Lo mejor es que es tan sencillo como hacerlo a través de nuestra página web en www.enisa.es. Te vamos a pedir, por supuesto, una serie de documentación, que vamos a revisar con la mayor rapidez posible para poder generar la oportunidad de obtener financiación y poder realizar el proyecto que quieres.

–¿Hay preferencia por colectivos como jóvenes o mujeres, para quienes el acceso a la financiación a veces es más difícil?

–Sí. Tenemos seis líneas de financiación. Una línea incentiva el emprendimiento femenino; otra línea impulsa el sector agro de este país y otra impulsa el sector audiovisual y de industrias culturales y creativas. Y después tenemos las líneas históricas, que son las de emprendedores jóvenes, emprendedores y crecimiento de empresa.

–¿Qué datos manejan de Andalucía?

–En Andalucía Enisa ha dado más de 700 préstamos por un importe de más de 100 millones de euros. En Cádiz hemos financiado a más de 60 empresas por un importe de 8 millones. Estamos muy contentos con la dinámica y la tendencia que en Andalucía vemos y percibimos en cuanto al emprendimiento y eso nos anima a fomentar más nuestra presencia en la comunidad andaluza para poder mostrar esta gran herramienta de financiación pública que es Enisa.

–No es suficientemente conocida.

–Claro, estamos en esa labor constante de irnos a todos los territorios para que los emprendedores y las emprendedoras conozcan la herramienta y la utilidad de los préstamos de Enisa. Hemos recorrido más de 25 provincias en lo que llevamos de año y es una de las apuestas que desde que me nombraron consejero delegado hace 10 meses he querido impulsar: intentar llegar a todos los rincones y dar una oportunidad al talento de este país que, estoy seguro, se esconde en todos los rincones de España.

–¿Ha cambiado el perfil del español y ahora es más emprendedor?

–Sí, hay dos cuestiones fundamentales. Una, la colaboración público-privada que estamos viviendo y de la que se está aprovechando el mundo emprendedor. Y la otra, que notamos un cambio de tendencia ascendente en el número de españoles y españolas que quieren emprender y apostar por llevar a cabo los sueños empresariales que tienen. Por eso yo creo que herramientas como la nuestra son verdaderamente útiles y muy agradecidas cuando se implementan en la realidad.

–¿Suelen las empresas repetir y recurrir de nuevo a Enisa?

–Sí, aparte de que tenemos la capacidad como característica de refinanciar proyectos, por supuesto que repiten. Tenemos una muy buena entrada y muy buena reputación en el mundo del ecosistema emprendedor español, ya no solo por nuestros análisis, por nuestro equipo de analistas que son de primer nivel, sino también en el acompañamiento que siempre hacemos para ir recorriendo las etapas del emprendimiento, desde el inicio hasta la explosión o expansión del proyecto.

–El apoyo a las empresas o emprendedores es algo en lo que se implican otras administraciones o entidades empresariales.

–Por supuesto. Hay diferentes herramientas, además de Enisa, que hacen del corolario español de financiación un ambiente bastante interesante para emprender. Hoy en día en España hay financiación pública para los emprendedores y emprendedoras.

–Ha participado en el foro sobre Economía Azul organizado por la Zona Franca en Cádiz. ¿Cómo ha sido su experiencia?

–Creo que es muy acertado este foro, agradezco mucho la invitación. Cuando hablamos de la Economía Azul, si la convirtiéramos en un país, estaríamos hablando de la séptima economía del mundo. Creo que es un dato lo bastante relevante como para que nos demos cuenta de la importancia de la sostenibilidad de la economía.