Bruselas no se compromete a aceptar la propuesta española de limitar al 20% los recortes a la pesca en el Mediterráneo

Bruselas/ El ministro español de Agricultura y Pesca, Luis Planas, confió este lunes en que para el próximo diciembre, cuando se deben acordar las posibilidades de pesca de 2026, estén en vigor las modificaciones propuestas por España sobre el plan multianual de gestión para el Mediterráneo occidental, del que dependen las capturas en esas aguas.

El político se expresó en ese sentido a su llegada a la reunión de titulares de Agricultura y Pesca de los Veintisiete que se celebra hoy en Bruselas, donde España, con el respaldo de Italia y Francia, propuso que las reducciones y aumentos en los días de pesca en el Mediterráneo occidental se limiten a un máximo del 20%.

La solicitud se realiza después de que en diciembre se evitara en la práctica la disminución del 79% en los días en los que la flota española podía salir a faenar al Mediterráneo occidental este 2025, frente al año pasado.

La Comisión Europea propuso en un primer momento para el Mediterráneo occidental esa reducción del 79%, pero el acuerdo final logrado por los ministros de Pesca en diciembre permite a la flota española salir al mar los mismos días que en 2024 si se aplican medidas respetuosas con el ecosistema marino, como las relacionadas con mallas.

Para evitar que Bruselas vuelva a proponer disminuciones tan drásticas, España propuso hoy reformar el reglamento del plan multianual de gestión para el Mediterráneo occidental.

"Precisamente planteamos tan pronto en el año, en el calendario, esta propuesta de modificación porque nos gustaría, si la Comisión la acepta, y espero que sea el caso, que estuviera en vigor para la discusión del próximo mes de diciembre", comentó Planas hoy.

El ministro español recordó que el pasado diciembre se vivió "un momento de particular dramatismo porque, efectivamente, conseguimos prácticamente a última hora un acuerdo" con el que se ha conseguido "preservar las capturas este año".

"Pero no podemos continuar así. Hay un problema desde el punto de vista regulatorio y, desde luego, somos muy claros", expuso.

Además de pedir que las reducciones o aumentos de pesca en el Mediterráneo occidental se limiten a un máximo del 20%, la propuesta española solicita que las medidas sobre totales admisibles de capturas (las cantidades máximas de una población de peces que puede pescar la UE) y las cuotas atribuidas a cada Estado miembro sean plurianuales y no anuales.

También propone que se permita pasar un 10% de las posibilidades de pesca entre dos años consecutivos para facilitar la planificación de la actividad.

España, igualmente, quiere que se anule el artículo que obliga a que las cuotas para todas las especies se establezcan en virtud del rendimiento máximo sostenible (las cantidades máximas que se pueden pescar en una población concreta de peces sin que su tamaño disminuya) de la población más vulnerable, cuando la pesquería del Mediterráneo tiene un carácter mixto.

Planas también señaló hoy que hace falta "una revisión de la evidencia científica en la que se basan nuestras decisiones en el Mediterráneo".

En cualquier caso, corresponde a la Comisión Europea hacer una propuesta de modificación del plan plurianual de pesca en el Mediterráneo, que después tendrían que negociar la Eurocámara y los Estados miembros.

Durante el debate, manifestaron su apoyo a la postura española, francesa e italiana las delegaciones de Chipre, Portugal, Países Bajos, Croacia o Malta.

Sin embargo, la Comisión Europea no se comprometió a presentar una propuesta para modificar el plan multianual.

El comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, aseguró que el Ejecutivo comunitario "toma buena nota" de las intervenciones de los Estados miembros durante el debate.

De todas formas, afirmó que la ciencia muestra "claramente" que las medidas adoptadas hasta ahora "no han sido suficientes" y que los problemas que afrontan los pescadores "no desaparecerán si las poblaciones de peces no se recuperan".

Recordó que la Comisión Europea ha puesto en marcha una evaluación sobre la política pesquera común y que ha abierto una consulta al respecto.

"Si bien la Comisión Europea no excluye directamente una posible modificación del plan multianual de gestión para el Mediterráneo occidental, por ejemplo, para alinearlo con otros planes multianuales, esto no es una solución rápida y simple, y primero necesitamos completar y ver el resultado de esta evaluación en marcha", declaró.

"Solo sobre la base de la plena implementación del marco legal actual y el mejor asesoramiento científico disponible la Comisión puede evaluar el impacto de la lógica de intervención del plan multianual con vistas a su futuro y mientras tanto estamos obligados a continuar con la implementación del marco legal actual", indicó.