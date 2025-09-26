Los clústeres reconocen el "momento dulce" de la construcción naval con el hándicap de la captación de talento

El sector de la construcción naval vive un momento dulce, con una carga de trabajo asegurada que aplaude la industria colaboradora, aun con matices. Las dificultades están en la captación de talento, como explican los diferentes clústeres navales que se han dado cita en el Blue Zone Forum Navalia 2025, y que han participado en una mesa redonda sobre el sector.

El presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, José Luis García Zaragoza, usaba esa expresión de "momento dulce" para definir la situación del sector en Andalucía, con carga de trabajo garantizada para los próximos años, que elimina el principal problema del negocio, la inestabilidad.

También mostraba una imagen positiva la RDI proyect manager del Foro Marítimo Vasco, María del Mar Sánchez, que apuntó a la previsión de más de una década de trabajo, también por el aumento de la demanda internacional "de buques, de equipos y de sistemas". Las empresas vascas del sector facturaron en 2024 más de 3.000 millones y la estimación, tras una encuentra entre los socios de la entidad, es que este año también tendrán resultados positivos, según el 90% de los consultados.

Ese panorama alentador se presenta con matices en Galicia, según la percepción de la Asociación Clúster del Naval Gallego (Aclunaga), y de su gerente, Óscar Gómez, que cree que hace falta más carga de trabajo porque, aunque el nivel es bueno, los pedidos no son suficientes para tener a toda la industria auxiliar con trabajo constante.

Gómez quiso hablar de industria, sin apellido, que no solo da servicios a los astilleros españoles, sino que vende a todo el mundo "equipos, sistemas, soluciones", pero que se encuentra con problemas para disponer de profesionales para atender trabajos en el lugar o para llevar personal fuera para cumplir con los compromisos, lo que le hace renunciar a veces a algunos proyectos.

En el caso de las Islas Canarias, desde el Clúster Marítimo de Canarias matizan que en su territorio no se hace construcción naval, sino que sus astilleros están enfocados a mantenimiento, también el ámbito de buques militares, por lo que el aumento de los presupuestos de Defensa, puede beneficiar a su industria.

También estaba invitado el Clúster Marítimo de Cantabria, representado por un miembro de su comité, José Antonio Ibáñez. En esta tierra norteña actualmente solo cuentan con un astillero que recicló su actividad y se ha especializado en reparaciones.

Todos los responsables de estas entidades apuntaron al principal problema que la construcción naval, pero también otras industrias, y por supuesto muchas de las actividades vinculadas a la economía azul, tienen, como es la captación de talento. A pesar de que el sector está muy tecnologizado. Acercamiento a las universidades y centros de formación profesional para dar a conocer este ámbito y el papel de la digitalización y las tecnologías, programas de formación específicos, que se adapten a las necesidades que tienen las empresas; la importancia de ofrecer al mercado laboral ofertas serias, que puedan competir en lo económico con la que puedan ofrecer astilleros de otros países -como Países Bajos- o incluso la captación de talento extranjero (de nuevo desde la presentación de buenas ofertas también en el plano económico) forman parte de la labor que los clústeres vienen desarrollando para ayudar a las empresas.