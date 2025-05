Cox espera elevar el valor de su acción hasta los 14 euros mediante el canje de acciones de la filial mexicana

Sevilla/Un camino de rosas. Así ha sido la primera junta general de accionistas de Cox ABG para su presidente, Enrique Riquelme, que ha visto cómo se han aprobado todos los puntos del orden del día, lo que contrasta con las convulsas juntas de los últimos días de Abengoa. La junta, que se ha celebrado con una representación del 88,4% el capital, ha aprobado las cuentas de 2024 y una ampliación de capital de un millón de euros mediante el canje de una acción de Cox ABG por cinco de Cox Energy, filial mexicana que cotiza en ese país de Latinomérica.

El 'free float' actual de la compáñía supera el 17,2% y la intención es que si se completa el canje de acciones ese porcentaje de acciones en el mercado cotizado se alcance el 25%. El resto de acciones están en manos del propio Riquelme (64%), Alberto Zardoya (14%) o Corporación Cunext (5%,1). En semanas acabaría ese canje que podría aumentar el valor de las acciones de Cox ABG, a decir del presidente de la compañía.

Enrique Riquelme y Nacho Moreno, presidente y CEO de Cox, respectivamente / M. G.

Plan estratégico

"El que cumplamos el plan estratégico debería mejorar las expectativas del precio de la acción, que actualmente está muy por debajo de lo que indican los analistas", ha declarado Riquelme, para quien "la cotización que tenemos con respecto a nuestros números está muy por debajo del sector. Los analistas, que conocen la compañía muy bien, dicen que debería cotizara entre 5 y 8 euros por encima de lo que está hoy". Ha recordado el presidente que "hemos cumplido todo desde el primer día, tanto en plan de inversiones como en números orgánicos. Sólo nos queda seguir siendo transparentes con el mercado y cumpliendo nuestro plan".

En ese sentido, Alantra ha situado el valor de sus títulos en 14 euros, cuando actualmente está en 9,20. Santander situaba su precio en 20 euros. ¿Por qué el mercado no refleja el verdadero valor de Cox? Según Nacho Moreno , "porque la acción no es suficientemente líquida. Un inversor no compra porque no quiera hacerlo, sino por lo que les costaría vender en el caso de que quisieran tener beneficios".

El presidente de la compañía ha desacado la importancia que ha tenido en los buenos resultados de la compañía la reorganización de activos y la simplificación de estructura. Además, ha remarcadoel empresario valenciano el hecho que el grupo haya logrado el 'rainting' de inversión ('investment grade'), lo que facilitará el acceso a una financiación más barata. Nacho Moreno, CEO del grupo, ha precisado que ello facilitará la financiación en el mercado de capitales, mejorando el coste del capital y la rentabilidad, siendo más eficientes y más competitivos, teniendo más posibilidades de ser ganadores en las licitaciones a las que se presenten.

"La bolsa de dinero que hay para quien tiene el 'grado de inversión' es mayor que para el que tiene el 'grado especulativo'. Tener ese rating no sitúa al mismo nivel que otras compañías del IBEX, como Iberdrola, Unicaja, Naturgy...", ha añadido Moreno, quien ha recordado que "nadie en esta 'casa' tuvo antes el placer de disfrutar el rating de inversión, que te da un acceso privilegiado a inversores y mercados de capitales".

Disparará su facturación

El grupo ha facturado el pasado año 702 millones, 183 millones de ebitda y un beneficio de 59 millones, "gracias a la puesta a punto del negocio". En cuanto a la evolución del negocio en sus dos dos divisiones: en 'asset's ingresos han sido de 232 millones, con un ebitda de 134 millones; y en el área de servicios, los ingresos aumentaron un 16%, hasta los 471 millones. El modelo permite prever que en 2025 los ingresos superen los 1.200 millones de euros, un 70% más, y ebitda de 230 millones de euros (+25%), y beneficio neto de 80 millones (+35%), según ha anunciado Riquelme.

El presidente ha asegurado que el grupo seguirá trabajando en que la ratio deuda sobre ebitda siga siendo inferior a uno. "Nuestra deuda con recurso es actualmente de 60 millones, cuando nuestro ebitda es de 183 millones. La idea es mantener ese ratio para que la estructura de capital sea sólida y estable", según el CEO.

"La clave del negocio es que ofrecemos servicios integrados en toda la cadena de valor. Las concesiones de agua abren nueva oportunidades de negocio", ha dicho a los accionistas el presidente del grupo, que tiene 13 concesiones y activos de agua y energía. "La hoja de ruta pasa por el enfoque regional de la compañía en América, Europa y Medio Oriente/Africa. Eso nos permitirá crear tres grandes áreas geográficas, cada vez más autónomas", ha indicado.

Acelerar inversiones

El plan estratégico de inversión de Cox ABG, el llamado plan Apollo, garantiza que el grupo crecerá de forma sostenida invirtiendo 3.000 millones de euros hasta 2028 en sus divisiones de agua y energía, tanto en concesiones como activos propios, generando ebitda recurrente para alcanzar objetivos 2024-2028. Riquelme ha confirmado que un mínimo de 600 millones se ejecutarán en 2025. "Estamos tratando de acelerar el plan estratégico para llegar a 2028 con los deberes hechos", ha manifestado Riquelme. Para ello, Riquelme aboga por "tener una estructura de capital sólida y sostenible para garantizar el apalancamiento conservador que nos dé flexibilidad para afrontar oportunidades de inversión y remunerar al accionista. El futuro se presenta llena de desafíos, que vemos como oportunidades y estamos dispuestos a aprovecharlas".